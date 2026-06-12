إدارة العين تتجه لإعادة هيكلة بعض خطوط الفريق

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي العين يستعد لتوجيه خطابات شكر وتقدير لعدد من اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري، في إطار توجه إداري يهدف إلى إعادة هيكلة بعض خطوط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المعلومات، فقد حسمت إدارة النادي موقفها من عدد من الملفات الخاصة باللاعبين المنتهية عقودهم، بعد اجتماعات داخلية ناقشت تقييم الأداء، إضافة إلى مدى حاجة الفريق إلى استمرار بعض العناصر أو استبدالها بلاعبين جدد أكثر ملاءمة لطموحات المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المغادرين لصفوف بطل الثنائية بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب من جانب المتابعين والجماهير العيناوية.

ومن جانب آخر، أعلن «الزعيم»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تجديد عقد لاعب الوسط الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028، بعد المستويات المميزة التي قدّمها منذ انضمامه إلى صفوف النادي، حيث أصبح أحد العناصر المؤثرة في وسط الملعب من حيث صناعة اللعب والربط بين الخطوط.

وجاءت خطوة التجديد في توقيت مهم، قبل انطلاق مشوار اللاعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، وذلك لتفادي الدخول في أي منافسة محتملة على خدماته في حال تألقه خلال البطولة، خصوصاً مع اهتمام أندية أخرى في السنوات الأخيرة باللاعبين البارزين في مثل هذه المحافل العالمية.

كما أعلن النادي أيضاً تجديد عقد الظهير البرتغالي رافائيل رودريغيز حتى 2030، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني في الخط الخلفي، بعد مساهمته الواضحة في المنظومة الدفاعية خلال الموسم الماضي، ودوره في تحقيق الفريق ثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة.

ويُنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة القريبة المقبلة تجديد عقد الحارس، محمد بوسندة، بعد اكتمال الإجراءات الإدارية والتعاقدية الخاصة بالعقد، في إطار سياسة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وفي سياق متصل، تواصل الإدارة العيناوية العمل على ملف التعاقدات الجديدة، حيث تسعى إلى البناء على القائمة الحالية عبر إبرام صفقات نوعية ومدروسة، خصوصاً في خط الهجوم وخط الوسط الدفاعي، بهدف رفع جودة الفريق، وزيادة العمق الفني، بما يضمن جاهزيته للمنافسة على مختلف البطولات في الموسم القادم محلياً وآسيوياً.