أبوظبي تستضيف عدداًً من البطولات العربية للدراجات

استقبل الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، بمقر المجلس في أبوظبي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الدكتور ياسر عمر الدوخي، والأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، الدكتور أشرف محمد سيد إمام، بحضور المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، النخيرة الخييلي، وعدد من مديري وموظفي مجلس أبوظبي الرياضي.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الاتحاد العربي للدراجات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للمرحلة المقبلة، وأبرز البطولات والفعاليات المدرجة على أجندته، إلى جانب البرامج والمبادرات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء برياضة الدراجات في الوطن العربي، وتعزيز انتشارها على مختلف المستويات.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة لدراسة ملفات استضافة البطولات العربية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لإنجاحها خلال الفترة المقبلة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال استضافة إمارة أبوظبي لعدد من البطولات العربية، لاسيما بطولات الطريق والمضمار والدراجات الإلكترونية (E-Cycling)، مستفيدين من الإمكانات التنظيمية المتقدمة، والبنية التحتية الرياضية الحديثة التي تتمتع بها الإمارة.

وأكد العواني أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية متراكمة، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد العربي للدراجات يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود تطوير رياضة الدراجات، وتعزيز حضورها على المستوى العربي.

وأضاف العواني أن المجلس يحرص على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات الرياضية العربية، بما يسهم في استضافة المزيد من البطولات والبرامج التطويرية، ويدعم تأهيل الرياضيين وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل رياضة الدراجات في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة لتطوير الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية في رياضة الدراجات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الرياضي.