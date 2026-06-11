مدرب العين: غير قادر على استيعاب ما فعله أنشيلوتي.. سأشجع 3 منتخبات في المونديال

قال مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي قاد «الزعيم» لتحقيق الثنائية المحلية بالتتويج بلقب دوري المحترفين من دون خسارة، إلى جانب كأس رئيس الدولة، إنه لن يتمكن من السفر لمتابعة نهائيات كأس العالم 2026، وسيكتفي بمشاهدة المباريات عبر شاشات التلفاز، في وقت أعلن فيه تشجيع منتخبات مصر والمغرب وباراغواي، ورشّح المنتخب الفرنسي للفوز باللقب.

وقال إيفيتش لصحيفة «ميريديان سبورت» الصربية: «للأسف لن أتمكن من الذهاب هذه المرة، فمكان إقامة البطولة بعيد. سأتابع المباريات عبر شاشات التلفاز، وأرى أن فرنسا هي المرشحة الأوفر حظاً للفوز باللقب».

وتابع: «من وجهة نظري، يمتلك المنتخب الفرنسي أفضل فريق وأقوى تشكيلة من اللاعبين المميزين، إضافة إلى مدرب خبير عمل مع المجموعة نفسها لسنوات طويلة ويعرفها جيداً. بالطبع، هذا لا يضمن شيئاً في كرة القدم، فقد نشهد مفاجآت، لكنني أتوقع وصول فرنسا إلى المباراة النهائية».

وأضاف المدرب الصربي، الذي يعرف أجواء البطولات العالمية بعدما قاد العين في كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الماضي في الولايات المتحدة: «سأشجع مصر والمغرب وباراغواي، لأن ثلاثة من لاعبي فريقي يمثلون هذه المنتخبات، وهم رامي ربيعة، وسفيان رحيمي، وأليخاندرو كاكو. سأدعمهم بكل إخلاص، كما سأشجع البوسنة والهرسك أيضاً، فأنا أنتمي إليها ولا يمكنني تجاهل ذلك».

وتطرق إيفيتش إلى قرار مدرب المنتخب البرازيلي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدم استدعاء مهاجم تشيلسي جواو بيدرو إلى قائمة المنتخب، رغم المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في المواسم الأخيرة، علماً أن المدرب الصربي سبق أن أشرف على تدريبه خلال فترة عمله مع واتفورد الإنجليزي.

وقال: «من المؤسف حقاً ألا يكون جواو بيدرو ضمن قائمة كأس العالم. لا أريد التدخل في اختيارات كارلو أنشيلوتي، أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، لكنني ما زلت غير قادر على استيعاب غياب لاعب بهذه الإمكانات عن البطولة».

وأضاف: «تم استدعاء نيمار لأسباب تسويقية، فهو لاعب سابق. لا أرى أن البرازيل تمتلك حالياً مهاجمين أفضل من جواو بيدرو. لقد حقق تطوراً مذهلاً خلال السنوات الأخيرة، ويستحق التواجد في كأس العالم. عملت معه لمدة ستة أشهر فقط، لكنه أظهر خلالها موهبة استثنائية. إنه مهاجم يسجل الأهداف ويؤدي أدواراً دفاعية مهمة أيضاً، ويملك فهماً عالياً للعبة وحساً تكتيكياً مميزاً».

وتابع: «إنه لاعب مفيد لأي فريق، سريع، ويجيد الضغط على المنافس، وذكي في تحركاته وقراءته للمواقف داخل الملعب. بالنسبة لي، هو لاعب متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولذلك لا أفهم سبب غيابه عن قائمة كأس العالم. بصراحة، كانت مفاجأة غير سارة بالنسبة لي».