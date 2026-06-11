الوحدة يتعاقد مع البرازيلي تشاموسكا

أعلن نادي الوحدة لكرة القدم، عن إتمام اتفاقه مع المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

وقال النادي في بيان له عبر منصة إكس: "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تمنياته للمدرب بريكليس تشاموسكا بالتوفيق والنجاح في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأن يحقق مع النادي وجماهيره الطموحات المنشودة، ويسهم بخبراته الفنية في مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق أفضل النتائج".