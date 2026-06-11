9 رياضات و40 ملعباً في «عالم دبي للرياضة 2026»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إطلاق نسخة عام 2026 من «عالم دبي للرياضة»، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، وذلك من 19 يونيو الجاري إلى 25 أغسطس المقبل.

ويقدم الحدث، على مدار 10 أسابيع، برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية وتجارب اللياقة البدنية، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف من خلال فعاليات تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وتقام النسخة الجديدة على مساحة تتجاوز 300 ألف قدم مربعة، وتضم أكثر من 40 ملعباً ومنشأة رياضية مخصصة لتسع رياضات رئيسة تشمل كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، والكريكيت، والبيكل بول، إلى جانب استضافة مجموعة من البطولات والفعاليات المجتمعية على امتداد فترة الحدث.

وتشهد نسخة 2026 إضافة عدد من المرافق والبرامج الجديدة، أبرزها مضمار جري داخلي بطول 1.2 كيلومتر يوفر بيئة مكيفة للتدريب خلال أشهر الصيف، وأكاديمية «وولفيز» للدراجات التي تقدم برامج تدريبية لتطوير مهارات ممارسي هذه الرياضة، إضافة إلى منطقتين مخصصتين للمأكولات والمشروبات.