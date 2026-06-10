«أزتيكا» يشعل شرارة مونديال 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم من أنحاء العالم إلى ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، اليوم، في الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، حيث تنطلق منافسات كأس العالم 2026 بحفل افتتاح استثنائي يسبق مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا، في نسخة تعد الأكثر تميزاً في تاريخ البطولة من حيث التنظيم والحجم والفعاليات المصاحبة.

وتحمل النسخة الحالية العديد من السوابق التاريخية، إذ تقام للمرة الأولى في ثلاث دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما تشهد للمرة الأولى ثلاث حفلات افتتاح منفصلة، بحيث تستضيف كل دولة احتفالها الخاص تزامناً مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة.

وتبدأ الاحتفالات من العاصمة المكسيكية، حيث يستضيف ملعب أزتيكا الذي بات يحمل اسم «إستاديو سيوداد دي مكسيكو» خلال البطولة، أول مراسم الافتتاح قبل مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية.

وأولت السلطات المكسيكية الحدث اهتماماً استثنائياً، حيث أعلنت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من موظفي الحكومة العمل من المنزل لتخفيف الازدحام المروري المتوقع في العاصمة التي تشتهر بكثافتها السكانية وحركتها المرورية المزدحمة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تسهيل حركة الجماهير، وضمان انسيابية الوصول إلى الملعب، في يوم ينتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً ضخماً.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، حيث تنطلق الفعاليات الفنية والاستعراضية، على أن تقام المباراة في الواحدة ظهراً بتوقيت المكسيك (الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات).

وتتصدر النجمة الكولومبية شاكيرا قائمة المشاركين في الحفل، حيث تقدم، إلى جانب النجم النيجيري بورنا بوي، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 «داي داي» في واحدة من أكثر الفقرات المنتظرة خلال الاحتفالية.

ولا تقتصر المشاركة الفنية على شاكيرا وبورنا بوي، بل تضم مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الموسيقى في أميركا اللاتينية والعالم، من بينهم أليخاندرو فرنانديز، وبيليندا، وجيه بالفين، وداني أوشن، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس، وفرقة مانا، إضافة إلى المغنية الجنوب إفريقية تايلا.

ويعكس هذا التنوع الموسيقي الطابع العالمي للبطولة، حيث تسعى اللجنة المنظمة إلى تقديم عرض يجمع بين الثقافة المكسيكية والإيقاعات اللاتينية واللمسات العالمية في مشهد احتفالي يواكب مكانة كأس العالم كأكبر حدث رياضي على وجه الأرض.

وبعد ساعات من انطلاق المنافسات في المكسيك، تنتقل الاحتفالات إلى كندا والولايات المتحدة.

وفي تورونتو تستضيف كندا حفلها الافتتاحي، غداً، قبل مواجهة البوسنة والهرسك، بمشاركة مجموعة من الفنانين البارزين، من بينهم مايكل بوبليه وأليسيا كارا وآلانيس موريسيت وجيسي ريز ونورا فتحي.

أما الولايات المتحدة، فستقيم احتفالها الخاص في ملعب «سوفي» بمدينة إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، الذي يحمل اسم «لوس أنجلوس ستاديوم»، خلال البطولة، التزاماً بلوائح «الفيفا» الخاصة بالرعاة التجاريين، ويقام الحفل قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، بمشاركة كاتي بيري، وليسا وأنيتا، وفيوتشر، وريما، وتايلا.

وستفتح أبواب الملاعب قبل ساعات من انطلاق المباريات، مع تنظيم فعاليات ترفيهية وتجارب تفاعلية وعروض موسيقية وبرامج مباشرة للجماهير، في إطار سعي المنظمين إلى تحويل أيام المباريات الافتتاحية إلى مهرجانات رياضية وثقافية متكاملة.

ومع العد التنازلي لانطلاق المنافسات، تبدو الجماهير على موعد مع افتتاح استثنائي يجمع بين كرة القدم والموسيقى والاستعراض، ويمهد الطريق لنسخة يتوقع أن تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تميزاً وإثارة في التاريخ.

المكسيك أول دولة تستضيف مباراة الافتتاح 3 مرات

تفتتح المكسيك مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم، أمام منتخب جنوب إفريقيا، لتصبح بذلك أول دولة تستضيف مباراة افتتاح البطولة ثلاث مرات.

ولدى المكسيك تاريخ طويل وليس ناجحاً بالكامل، عندما يتعلق الأمر ببداية مشوارها في أكبر بطولة كروية بالعالم.

. 3 حفلات افتتاح منفصلة تشهدها النسخة الحالية من البطولة للمرة الأولى.

. الاحتفالات تنتقل لاحقاً إلى كندا والولايات المتحدة.