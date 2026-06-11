ختام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة بمشاركة 1000 لاعب

اختتمت منافسات النسخة الأولى من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وشركة «سبورتس مانيا»، واستقطب الحدث مشاركة واسعة بلغت 42 فريقاً، يمثلون 19 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة، في مقدمتهم فِرَق أندية الوصل وحتا والذيد.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت، في أواخر شهر أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة حيث استضافت ملاعب نادي شباب الأهلي وصالة الصفا الرياضية بمنطقة جميرا أكثر من 200 مباراة طوال فترة الحدث، وسط تنافس شديد لحسم الألقاب، وصولاً إلى المواجهات الختامية المثيرة التي أقيمت في صالة مدرسة الاتحاد الخاصة خلال شهر يونيو الجاري.

وتوج فريق نادي الوصل بلقب فئة البنين تحت 16 عاماً (المستوى الأول) بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «هيك» بنتيجة شوطين دون رد (2–0)، بينما جاء نادي الذيد ثالثاً إثر تغلبه على فريق «إف دي آر» بنتيجة (2–0)، وفي فئة البنين تحت 19 عاماً (المستوى الأول)، انتزع نادي الذيد كأس المركز الأول بعد فوزه على فريق «سنتريكس» بنتيجة (2–0) في حين أحرز فريق «سبيد» المركز الثالث بعد تفوقه على فريق «إف دي آر» بنتيجة (2–1).

وعلى صعيد فئات الإناث فاز فريق «إف دي آر» بالمركز الأول في فئة تحت 12 عاماً (المستوى الأول)، تلاه فريق «أبوظبي كلينك»، وحل فريق «وايلد كاتس» ثالثاً، وفي فئة الإناث تحت 14 عاماً (المستوى الأول)، انتزع فريق «أبوظبي كلينك» المركز الأول، وجاء فريق «هيك» ثانياً، وفريق «بي بي إس» في المركز الثالث، وفي فئة تحت 16 عاماً (المستوى الأول)، تُوّج فريق «لينكس» بالمركز الأول، تاركاً الوصافة لفريق «وايلد كاتس»، بينما جاء فريق «بريستيج» ثالثاً.

أما في فئة الإناث تحت 16 عاماً (المستوى الثاني)، فقد حقق فريق «إيسس» المركز الأول، تلاه فريق «بي بي إس»، فيما حل فريق «إف دي آر» ثالثاً، وفي فئة الشابات تحت 19 عاماً (المستوى الأول)، فاز فريق «لينكس» بالمركز الأول، وحل فريق «نكست جين» ثانياً، وجاء فريق «إيه تي بي» في المركز الثالث.