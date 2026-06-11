بالهلي والكندي يظفران بالمركز الثاني في الترتيب العام لرالي باها اليونان

حقق الإماراتيان، منصور بالهلي وخالد الكندي، ممثلا فريق ليوا التابع لنادي ليوا الرياضي، أول من أمس، المركز الثاني بالترتيب العام، في رالي باها اليونان 2026، الجولة الثالثة من كأس العالم للباها التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب إحراز المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (SSV).

وقدم الثنائي الإماراتي أداءً قوياً طوال مراحل الرالي على متن مركبة «كان-أم مافريك آر»، ليؤكدا جاهزيتهما العالية وقدرتهما على منافسة نخبة السائقين المشاركين في إحدى أبرز جولات البطولة العالمية، التي أقيمت في شمال اليونان وسط مسارات متنوعة وتحديات فنية صعبة.

ونجح بالهلي والكندي في الحفاظ على مستوى ثابت خلال مختلف مراحل السباق، ما مكنهما من الصعود إلى منصة التتويج في المركز الثاني بالترتيب العام للرالي، والتتويج بالمركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، ليضيفا إنجازاً جديداً إلى سجل فريق ليوا في المشاركات الدولية.

وشهد الرالي مشاركة واسعة من نخبة السائقين والفِرَق الدولية في مختلف الفئات، وتميز بمساراته الفنية الصعبة وتحدياته المتنوعة بين المناطق الجبلية والطرق الوعرة، الأمر الذي رفع من مستوى المنافسة وأبرز قدرات المشاركين على التعامل مع مختلف الظروف الميدانية.

وأكد منصور بالهلي أن هذه النتيجة جاءت ثمرة التحضيرات الجيدة والعمل المتواصل من قبل الفريق، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية منذ المراحل الأولى للرالي، وأن روح الفريق والخبرة المكتسبة أسهمتا في تحقيق هذا الإنجاز ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج.