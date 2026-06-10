محمد النني يعلن رحيله عن الجزيرة

أعلن النجم الدولي المصري محمد النني، اليوم الأربعاء، رحيله عن فريق الجزيرة بعد نهاية عقده مع النادي، الذي أمضى موسمين بين جدرانه. ووجه النني رسالة وداع على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم، حيث أبدى امتنانه لكل من قام بدعمه في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مشواره مع الجزيرة وصل إلى نهايته.

ونشر النني عدة صور له بقميص الجزيرة، وعلق عليها قائلا: "أعلن اليوم نهاية رحلتي مع نادي الجزيرة بعد موسمين، أشكر جميع اللاعبين وكل الاجهزة الفنية والادارة على الدعم والمساندة".

وأضاف لاعب الوسط المخضرم "شكر خاص للغاية للجمهور الجزراوي علي دعمهم المستمر لنا. نهاية رحلة وبداية رحلة جديدة إن شاء الله. أسأل الله التوفيق فيما هو قادم وأتمني التوفيق لنادي الجزيرة في المرحلة المقبلة".

وكان النني انضم لصفوف الجزيرة بعد مشاركته مع منتخب مصر تحت 23 سنة في أولمبياد باريس في صيف عام 2024 بصفقة انتقال حر، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق أرسنال الإنجليزي.



وشارك النني في 60 مباراة بمختلف المسابقات مع الجزيرة، حيث أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، وتوج بلقب كأس رابطة الإمارات.