جدول وتوقيت مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

تسجل المنتخبات العربية حضوراً تاريخياً في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك بمشاركة ثمانية منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مستفيدة من رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.

وتضم القائمة العربية كلاً من المغرب ومصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية والعراق والأردن، في مشاركة غير مسبوقة تعكس التطور المتواصل لكرة القدم العربية، وتمنح الجماهير فرصة متابعة عدد كبير من المواجهات القوية منذ الدور الأول.

ويقص المنتخب القطري شريط المشاركات العربية بمواجهة سويسرا يوم 13 يونيو عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، قبل أن يخوض المنتخب المغربي اختباراً صعباً أمام البرازيل فجر 14 يونيو عند الساعة 2:00 صباحاً.

كما يلتقي المنتخب المصري مع بلجيكا يوم 15 يونيو عند الساعة 11:00 مساءً، بينما يبدأ المنتخب التونسي مشواره أمام السويد يوم 15 يونيو عند الساعة 6:00 صباحاً، وتستهل السعودية مشاركتها بمواجهة أوروغواي يوم 16 يونيو عند الساعة 2:00 صباحاً.

ويخوض المنتخب الجزائري أولى مبارياته أمام الأرجنتين يوم 17 يونيو عند الساعة 5:00 صباحاً، فيما يواجه العراق منتخب النرويج يوم 17 يونيو عند الساعة 2:00 صباحاً، ويلعب الأردن مباراته الافتتاحية أمام النمسا في اليوم ذاته عند الساعة 8:00 صباحاً.

وتتطلع المنتخبات العربية إلى تحقيق نتائج مميزة وتجاوز الدور الأول، خصوصاً بعد الإنجازات التي تحققت في النسخ الأخيرة، وفي مقدمتها بلوغ المغرب نصف نهائي مونديال 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

برنامج المنتخبات العربية في دور المجموعات (بتوقيت الإمارات)

المغرب

14 يونيو: البرازيل (2:00 صباحاً)

20 يونيو: اسكتلندا (2:00 صباحاً)

25 يونيو: هايتي (2:00 صباحاً)

السعودية

16 يونيو: أوروغواي (2:00 صباحاً)

21 يونيو: إسبانيا (8:00 مساءً)

27 يونيو: الرأس الأخضر (4:00 صباحاً)

مصر

15 يونيو: بلجيكا (11:00 مساءً)

22 يونيو: نيوزيلندا (5:00 صباحاً)

27 يونيو: إيران (7:00 صباحاً)

الجزائر

17 يونيو: الأرجنتين (5:00 صباحاً)

23 يونيو: الأردن (7:00 صباحاً)

28 يونيو: النمسا (6:00 صباحاً)

الأردن

17 يونيو: النمسا (8:00 صباحاً)

23 يونيو: الجزائر (7:00 صباحاً)

28 يونيو: الأرجنتين (6:00 صباحاً)

قطر

13 يونيو: سويسرا (11:00 مساءً)

19 يونيو: كندا (2:00 صباحاً)

24 يونيو: البوسنة والهرسك (11:00 مساءً)

تونس

15 يونيو: السويد (6:00 صباحاً)

21 يونيو: اليابان (8:00 صباحاً)

26 يونيو: هولندا (3:00 صباحاً)

العراق

17 يونيو: النرويج (2:00 صباحاً)

23 يونيو: فرنسا (1:00 صباحاً)

26 يونيو: السنغال (11:00 مساءً)

وتبدو بعض المجموعات متوازنة وتمنح فرصاً حقيقية للمنافسة، بينما ستكون منتخبات أخرى أمام تحديات كبيرة في مواجهة قوى عالمية، مثل المغرب الذي يفتتح مشواره أمام البرازيل، ومصر التي تصطدم ببلجيكا، والجزائر التي تواجه الأرجنتين في الجولة الأولى.

ومع اتساع قاعدة المشاركة وارتفاع سقف الطموحات، يترقب الشارع الرياضي العربي نسخة استثنائية من كأس العالم، آملاً في أن تتحول المشاركة القياسية إلى إنجازات غير مسبوقة على أرض الملعب، وأن تواصل الكرة العربية تعزيز حضورها بين كبار المنتخبات العالمية.