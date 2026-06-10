إنييستا: دبي بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي وسعيد بالإقامة بها

أكد نجم منتخب إسبانيا السابق أندريس إنييستا أن دبي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي، مؤكداً امتلاكه تصوراً واضحاً حول آليات عمل الأكاديميات الرياضية في الإمارة بفضل إقامته فيها لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال خلال حفل إطلاق أكاديمية "إنييستا أكاديمي" في دبي، اليوم الأربعاء، إنه وعائلته سعداء بالإقامة في دبي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تخطط للتوسع عبر افتتاح فروع متعددة في مختلف مناطق الإمارة، مع الحفاظ على أولوية جودة التدريب وإعداد اللاعبين.

وأضاف إنييستا المدرب الجديد لفريق جلف يونايتد- أحد فرق الدرجة الأولى بالدوري الإماراتي- خلال حفل الإعلان عن مشروع الأكاديمية الجديدة:"الأكاديمية ستعتمد منهجية عالمية في التدريب الرياضي، مع التركيز على تطوير المواهب وفق أحدث الأساليب الفنية والتقنية المعتمدة في كرة القدم الحديثة".

وبين أن الأكاديمية سوف تبدأ نشاطها في الأول من سبتمبر المقبل، لتصبح خامس أكاديمية تحمل اسمه بعد فروعه في اليابان وإسبانيا والكويت ومصر.