منصور بن محمد: دبي تواصل إسهامها الفعّال في صناعة مستقبل الرياضة العالمية

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل دورها الريادي في إطلاق المبادرات التي تسهم بدور واضح في الارتقاء بقطاع الرياضة عالمياً، وتعزيز مكانته الحيوية في دعم حركة المجتمعات واقتصادات المدن، مشيراً إلى أن الرياضة تلعب دوراً أساسياً في تمكين مختلف فئات المجتمع، واستقطاب وتطوير الموهوبين، فضلاً عن تعزيز صحة أفراد المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة، وغيرها من الفوائد على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

وثمّن سموّه جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التي أشرفت على تنظيم المنافسات لجميع المسابقات خلال الموسم الرياضي الأخير، كما أعرب سموّه عن تقديره لجهود الأندية الرياضية في مختلف الرياضات والمنافسات التي أقيمت خلال الموسم، مؤكداً أن «المنافسات القوية تصنع فرقاً قوية، وتزيد من إمكانات لاعبينا وقدراتهم التنافسية في البطولات المحلية والقارية والدولية التي يشاركون فيها».

وهنّأ سموّه فريق نادي دبي لكرة السلة على تألقه اللافت في منافسات الدوري الأوروبي، ووصوله إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي، وتحقيقه فوزين متتاليين في النهائي الذي يُقام على مرحلتين في دبي وبلغراد، ليؤكد نجاح هذا المشروع الرياضي الرائد كنادٍ استثماري تمكّن من تكوين فريق قادر على منافسة الفرق الأوروبية الكبرى والتغلب عليها خلال موسمين فقط من تأسيسه.

كما هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم كلاً من نادي حتّا، بمناسبة تتويجه بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتأهله إلى دوري المحترفين لكرة القدم، ونادي يونايتد الذي أحرز المركز الثاني، وضمن تأهله إلى دوري المحترفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، وأيضاً نادي «بالم سيتي 365» الذي أحرز لقب النسخة الجديدة من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، التي نظّمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد فوزه على فريق حتّا في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتمثل هذه الفِرَق نموذجاً للأندية الاستثمارية في دبي، التي تحمل آمالاً كبيرة للاستمرار والتألق في المنافسات، وتحفيز الأندية الاستثمارية الأخرى للسير في الطريق ذاته والتأهل لدوري المحترفين.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الذي حضره نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، والأعضاء: علي المطوع، وأحمد الخاجة، والدكتور عبدالله الكرم، وماجد العصيمي، وصفية الصايغ، والأمين العام للمجلس سعيد حارب.

القمة العالمية للرياضة

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية من القمة العالمية للرياضة، التي أصبحت منصة عالمية استثنائية، وإضافة نوعية ترسخ ريادة دبي كمحور عالمي لصناعة مستقبل القطاع الرياضي، كما اطّلع المجلس على تقرير مفصّل حول الدورة الأولى من القمة التي حققت نجاحاً كبيراً في استقطاب نخبة النجوم والقيادات وصنّاع القرار في القطاع الرياضي.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «القمة أثبتت مكانتها العالمية، وحققت نجاحاً كبيراً في توحيد جهود تطوير الرياضة على مستوى العالم، والتعاون بين مختلف الاتحادات والمنظمات الرياضية والمنظّمين والمستثمرين، من أجل الارتقاء بقطاع حيوي يؤثر في حياة مختلف شعوب العالم».

برنامج مسرعات الأندية

كذلك اطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على خطة تسريع دعم الأندية الحكومية والخاصة في دبي، وناقش مستجدات تطورها، وتفعيل برنامج مسرعات الأندية الهادف إلى تمكين أربعة أندية حكومية، هي الوصل والنصر وشباب الأهلي وحتّا، إضافة إلى 13 نادياً خاصاً للنمو المستدام، من خلال ربط التمويل بمؤشرات الأداء، بهدف رفع نسبة الإيرادات التجارية والخاصة للأندية لتشكل 50% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2033.

وهنّأ سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، عضو المجلس، ماجد العصيمي، لحصوله على الدكتوراه الفخرية في الإدارة، من الجامعة الوطنية في سيؤول، وهي من أبرز الجامعات في كوريا الجنوبية والعالم، وذلك تقديراً لجهوده ودوره البارز في تطوير الحركة البارالمبية ورياضة أصحاب الهمم على الصعيدين الآسيوي والعالمي.

خطة دبي الرياضية

استعرض الاجتماع تقرير «لجنة الاستراتيجية»، والذي تضمّن نتائج اللقاءات المكثفة التي عقدتها اللجنة لشرح وتوضيح آليات عمل «خطة دبي الرياضية 2033» مع الأندية ومنظمي الفعاليات الرياضية، حيث أوضحت المؤشرات بدء التنفيذ الفعلي لـ74% من المبادرات الاستراتيجية الخاصة بعامي 2025-2026، مع اكتمال وجاهزية إطلاق 17 مبادرة نوعية لضمان بناء منظومة احترافية متكاملة. وتطرّق التقرير إلى تسهيل إجراءات تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية في دبي، بما يدعم المنظومة الاقتصادية والسياحية للإمارة.

أجندة الفعاليات الكبرى

وتخلل الاجتماع عرض لأهم الفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي: القمة العالمية للرياضة، جوائز الفيفا، كأس العالم للبولو، كأس العالم للترايثلون للسيدات، الجولة العالمية للكرة الطائرة، كأس العالم للريشة الطائرة الشاطئية، بطولة دي بي ورلد للغولف، الجولة العالمية لثلاثيات كرة السلة، بطولة طيران الإمارات سيل جي بي الجائزة الكبرى، ورالي دبي الصحراوي، وبطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي، و«دبي بريمير بادل 1»، و«تي 100 للترايثلون»، كما تتضمن قائمة الفعاليات الكبرى تحدي دبي للياقة، ودبي هايروكس، ودبي برو لبناء الأجسام، ومعرض دبي لبناء الأجسام، وسباق ألترا تريل دبي للجري في حتّا، وتصفيات آسيا لكرة السلة، ودبي مولاثون، وعالم دبي للرياضة.

كما تم استعراض أهم المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للمجلس في محاور: المجتمع والمواهب والأندية والفعاليات والبنية التحتية، والمعلومات، والاستثمار، واختتم الاجتماع باعتماد تشكيل لجان مجلس الإدارة في دورتها الجديدة، لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وهي: لجنة استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية، ولجنة كرة القدم، ولجنة الاستثمار والمشاريع، ولجنة تطوير الألعاب الرياضية.

منصور بن محمد:

. نثمّن جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المشرفة على تنظيم منافسات الموسم الرياضي.

. القمة العالمية للرياضة نجحت في توحيد جهود تطوير الرياضة عالمياً للارتقاء بقطاع حيوي يؤثر في حياة الشعوب.