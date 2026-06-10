5 مرشحين لخلافة كوزمين في تدريب «الأبيض»

يواصل اتحاد كرة القدم تحركاته لحسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، في مايو الماضي، عقب انتهاء مشوار «الأبيض» في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان كوزمين قد تولى قيادة المنتخب الوطني في عام 2025، وسط آمال كبيرة بالوصول إلى نهائيات كأس العالم، إلا أن المهمة لم تنتهِ بالشكل المأمول، وخلال فترة إشرافه على المنتخب، قاد «الأبيض» في 14 مباراة حقق خلالها خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم، وسجل المنتخب 16 هدفاً، واستقبلت شباكه 15 هدفاً.

وتمكن المنتخب الوطني، تحت قيادة المدرب الروماني، من الحصول على المركز الثالث في كأس العرب، إلا أن الهدف الأهم المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم لم يتحقق، بعدما خسر أمام العراق في الملحق الآسيوي، ليغيب المنتخب عن المونديال ويُطوى ملف كوزمين بعد فترة قصيرة من توليه المهمة.

ويعد أولاريو كوزمين من أبرز المدربين الذين عملوا في كرة القدم الإماراتية خلال العقدين الأخيرين، حيث اشتهر بأسلوبه التكتيكي المنظم وقدرته على بناء فرق تنافسية تعتمد على الانضباط الدفاعي والانتقال السريع، كما يمتلك خبرة طويلة في المنطقة العربية بعدما قاد عدداً من الأندية الكبرى، وحقق معها العديد من الألقاب والنجاحات المحلية والقارية.

ومع بدء البحث عن مدرب جديد، برزت أسماء عدة مرشحة لتولي قيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، يتقدمها المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي يعد أحد أبرز الخيارات المطروحة نظراً إلى خبرته الكبيرة ومعرفته السابقة بالكرة الإماراتية، وسبق لداليتش أن قاد العين بين 2013 و2016 وحقق معه لقب دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، كما قاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وعلى الصعيد الدولي، حقق المدرب الكرواتي نجاحات لافتة مع منتخب بلاده بعدما قاده إلى نهائي كأس العالم 2018، والحصول على المركز الثالث في نسخة 2022.

كما يبرز اسم البرتغالي باولو سوزا ضمن قائمة المرشحين، بعدما قدم مستويات مميزة في الكرة الإماراتية خلال الفترة الأخيرة، ونجح سوزا في قيادة شباب الأهلي إلى تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، شملت لقب الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، كما يتمتع بخبرة سابقة على مستوى المنتخبات بعدما تولى تدريب منتخب بولندا.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً، المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي فرض نفسه بقوة في دوري المحترفين، بعدما قاد العين إلى التتويج بلقب الدوري دون خسارة، إضافة إلى إحراز كأس رئيس الدولة والوصول إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعتبر إيفيتش من المدربين الذين يمتلكون معرفة دقيقة باللاعب الإماراتي وبطبيعة المنافسة المحلية.

ورغم أن احتمالات عودته تبدو محدودة، فإن اسم البرتغالي باولو بينتو لايزال حاضراً في بعض الترشيحات، خصوصاً أنه يعرف مجموعة اللاعبين الحالية بشكل جيد، ولا يحتاج إلى فترة طويلة للتأقلم، وكان بينتو قد أشرف على المنتخب قبل كوزمين، إلا أن النتائج المتذبذبة أدت إلى رحيله قبل نهاية مشوار التصفيات، كما يدخل الأسترالي غراهام أرنولد دائرة الاهتمام، بعدما نجح مرتين في إقصاء المنتخب الإماراتي من الطريق المؤدي إلى كأس العالم، الأولى عندما كان مدرباً لمنتخب أستراليا والثانية مع منتخب العراق، ويمتلك أرنولد سجلاً جيداً في التصفيات الدولية، فضلاً عن قدرته على إعادة بناء المنتخبات وصناعة هوية فنية واضحة خلال فترات زمنية قصيرة.

وتسعى لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة إلى اختيار المدرب القادر على قيادة مشروع جديد للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء فريق أكثر استقراراً واستعداداً للاستحقاقات القارية والدولية القادمة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة جميع الخيارات المتاحة، واختيار الاسم الأنسب لقيادة «الأبيض» نحو مرحلة جديدة من المنافسة والطموح.