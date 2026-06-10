مسؤولو مقاهٍ: نتوقع نِسَب إشغال 100% لمباريات العرب المونديالية

توقع مُلّاك ومديرو ومشرفو صالات بمقاهٍ في الإمارات نِسَب أشغال تصل إلى 100%، خلال مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، التي تنطلق غداً، في ظل مشاركة غير مسبوقة للكرة العربية، بوجود ثمانية منتخبات بالحدث، المقام في أميركا وكندا والمكسيك، حتى 19 يوليو المقبل.

وأكدوا أن «صالات المقاهي» وطواقم عملها، باتت على أتم الجهوزية، لاستقبال الجمهور خلال توليها نقل مباريات المونديال، خصوصاً الجاليات العربية المقيمة على أرض الدولة العاشقة لكرة القدم، وعادة توجد بكثافة لحضور المباريات الكبرى، مع تخصيص شاشات عملاقة لعرض المباريات، وأجواء كرنفالية احتفالية وأعلام للدول المشاركة، بجانب أجهزة موسيقية مستوحاة من الفلكلور الشعبي العربي، بما يضمن متعة جماهيرية تحاكي حدثاً كبيراً بحجم كأس العالم.

وقال مُلّاك ومديرو ومشرفو صالات المقاهي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «نِسَب الإشغال المتوقعة تصل إلى 100% في مباريات المنتخبات العربية، وطواقم العمل في المقاهي كاملة العدد، لاستقبال الجمهور المتوقع قدومه بكثافة حتى في المباريات التي يقام العديد منها في ساعات الفجر المبكرة».

وأضافوا: «الحجز المبكر خصوصاً لباقات المجموعات و(الغروبات)، يُجنب الجمهور حالات الازدحام، ويُسهل من عمل طواقم العمل التي باتت تمتلك خبرات متراكمة في كيفية التعامل مع الكثافة الجماهيرية، والمستخلصة من تولي المقاهي سابقاً عرض مباريات الديربيات العالمية الكبرى، وحتى تلك المستخلصة من نقل مباريات مونديال 2022، وكأس العرب وأمم إفريقيا اللتين أُقيمتا أواخر العام الماضي».

طاقة استيعابية كاملة

قال المدير العام لمقهى ألحان في إمارة عجمان، إبراهيم محمد، إن: «المقهى بصالاته المتعددة، بات مستعداً لاستقبال الجمهور من الجاليات كافة، خصوصاً العربية منها، وسط توقعات بنِسَب أشغال تصل إلى 100%، بزيادة تصل إلى 60% على المعدل الطبيعي لبقية فترات السنة».

وأضاف: «تم توفير أعلام الدول المستهدفة من المنتخبات العربية، بجانب برامج تواكب الحدث العالمي الذي ينتظره عشاق كرة القدم مرة كل أربع سنوات، من ضمنها الطبل، والآلات الموسيقية التراثية، بجان وجود مهرجين وغيرها من المظاهر الاحتفالية التي ترقى لحدث كبير بحجم كأس العالم».

وأشار إبراهيم إلى أن إدارة المقهى أنهت كل الاستعدادات لاستقبال كأس العالم، وقال: «تمت جدولة أوقات العمل لطواقمنا، بما يتناسب مع مباريات نسخة 2026 التي تقام في ساعات متأخرة والعديد منها في ساعات الفجر الأولى».

واختتم: «الاشتراكات المسبقة بالقنوات الرسمية الناقلة، والشاشات الكبيرة عالية الجودة، والأجواء المصاحبة، تعكس حرصنا الدائم على استمرارية توفير تجربة فريدة لمرتادي المقهى».

مباراة المغرب والبرازيل كاملة العدد

طالب مالك مقهى «البوغاز» الواقع بمنطقة أبوهيل في إمارة دبي، هشام حنصالي، الجمهور بأهمية الحجز المبكر، لمتابعة مباريات المونديال، خصوصاً جمهور الجاليات العربية، وقال حنصالي: «كأس العالم 2026 نسخة استثنائية، وسط حضور غير مسبوق لثمانية من المنتخبات العربية، وتوقعات بنِسَب أشغال لمرتادي المقهى كاملة العدد»، مضيفاً: «الحجز المبكر يُجنب الجمهور حالات الازدحام المتوقعة، خصوصاً أن مباراة المغرب والبرازيل في دوري المجموعات باتت كاملة العدد، من حيث الحجوزات المسبقة في المقهى قبل أيام على ضربة بداية المونديال».

وتابع: «تجارب سابقة سواء في كأس العرب وأمم إفريقيا، منحت طواقم عملنا خبرات متراكمة، في كيفية التعامل مع الإقبال الكثيف لجمهور الجاليات العربية العاشقة لكرة القدم، ويتوقع لها الحضور بكثافة حتى مع المواعيد المتأخرة لمباريات النسخة الحالية للمونديال».

واختتم: «أعلام الدول والأجواء الاحتفالية من السمات التي ترافق مباريات المنتخبات العربية، وطواقم العمل لدينا باتت على أتم الجهوزية لاستقبال الحدث العالمي المنتظر الذي يترقبه بشغف جمهور دبي، ليس على صعيد الحضور الكثيف للجاليات العربية فحسب، بل حتى الأجنبية».

الأردن نجم جديد

أكد مدير عام مقهى «ميراج مارين» في أبوظبي، نايف عدنان، أن مقاهي الإمارات باتت معتادة على التعامل مع ضغط البطولات الكبرى التي تُمثّل مساحة لتجمع الجاليات والتقاء الأصدقاء، خصوصاً العربية، وقال نايف: «نحن فخورون في (ميراج مارين) بالجمهور المونديالي بصورة عامة، والجاليات العربية على وجه التحديد، في ظل خبرات متراكمة لطواقم عملنا تمتد منذ مونديال 2010، في التعامل مع الكثافة الجماهيرية التي تحرص على متابعة مباريات كأس العالم، ونحن على أتم الاستعداد مجدداً لنسخة جديدة تشهد للمرة الأولى وجود ثمانية منتخبات عربية، من ضمنها ظهور تاريخي أول للمنتخب الأردني في المونديال».

وأوضح: «نحن حريصون خلال النسخة الجديدة من المونديال على استقبال الجمهور، متسلحين بخبرات طواقمنا من خلال تولي المقهى نقل مباريات المونديال للنسخة الخامسة على التوالي، في حدث يُمثّل على الدوام مساحة لالتقاء الأصدقاء من أبناء الجاليات خصوصاً العربية منها».

وأضاف: «نتطلع لنسخة جديدة نتولى خلالها نقل المباريات عبر شاشة عملاقة بجانب ثماني شاشات تلفزيونية».

صالات تتسع لـ 1000 مشجع

كشف مشرف صالات مقهى «كازا» الواقع بمنطقة النعيمية في إمارة عجمان، محمد الحلواني، أن طواقم العمل باتت على أتم الاستعداد للتعامل مع أكثر من 1000 مشجع تتسع لهم صالات المقهى خلال مباريات كأس العالم.

وقال الحلواني: «تم تخصيص أربع شاشات عملاقة داخل صالات المقهى، وسط ترقب لنسبة أشغال كاملة تتخطى حاجز الـ1000 من المرتادين، خصوصاً في مباريات المنتخبات العربية».

وأوضح: «هذه هي النسخة الثانية التي نتولى فيها في مقهى (كازا) نقل مباريات كأس العالم، وكل طواقم عملنا باتت تمتلك الخبرات التنظيمية في كيفية التعامل مع كثافة إقبال الجمهور، خصوصاً في مباريات المنتخبات العربية».

وأضاف: «الحجز المبكر خصوصاً للمجموعات الكبيرة، يُسهل من مهام طواقم عملنا من الناحية التنظيمية، ونحرص على توفير تجارب استثنائية تواكب شغف الجمهور العربي من أبناء الجاليات في رؤية منتخبات بلادهم في أقوى المباريات».

وتابع: «المساحات الكبيرة توفر فرصاً أكبر للجمهور للاستمتاع بالأجواء الكرنفالية، والتعبير عن فرحتهم خصوصاً مع إحراز الأهداف المترافق مع توفير المقهى لـ(دي جي) موسيقي للتفاعل مع فرحة الجمهور».

وعن تفاوت ساعات المباريات مقارنة بتوقيت الدولة، وإقامة العديد منها في ساعات متأخرة، اختتم الحلواني بقوله: «الجمهور العربي العاشق لكرة القدم يُتوقع أن يحضر بكثافة حتى في ساعات الفجر الأولى في نسخة استثنائية تقام للمرة الأولى بوجود ثمانية منتخبات عربية».