«سلة النصر» تجدد الثقة بالمدرب حسام الوكيل لموسمين

كشف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، عبدالرزاق الهاشمي، عن تجديد الثقة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة، بقيادة المدرب المصري حسام الوكيل، لموسمين إضافيين، في إطار سعي النادي للحفاظ على الاستقرار الفني، والبناء على النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال الموسم المنتهي، بعدما بلغ المباراة النهائية في جميع المسابقات الأربع، وتوج بلقبي «كأس الإمارات» و«كأس نائب رئيس الدولة».

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «الاستقرار الفني واستكمال الاستراتيجية التي اعتمدها النادي منذ سنوات لإعادة بناء الفريق، شكّلا الدافع الرئيس لتجديد الثقة بالمدرب حسام الوكيل، الذي ارتبط مع سلة النصر، منذ عام 2017، عندما تولى تدريب فريق الشباب، قبل أن يقود فريق الرجال إلى إحراز أول ألقابه التاريخية في كأس رئيس الدولة عام 2019، في محطة مهدت لتوليه رسمياً قيادة الفريق الأول».

وأضاف: «صناعة فريق قادر على المنافسة على البطولات كانت من الركائز الأساسية للاستراتيجية التي وضعتها إدارة النادي، واعتمدت فيها على مخرجات فرق المراحل السنية في بناء الفريق الأول، وكان المدرب حسام الوكيل جزءاً أساسياً من هذا المشروع، الذي بدأت ثماره بالظهور خلال المواسم الأخيرة، من خلال الحضور الدائم في المباريات النهائية، وتحقيق إنجازات جديدة».

وتابع: «الموسم المنتهي جسد نجاح هذه الاستراتيجية، بعدما كان فريق السلة طرفاً في نهائيات المسابقات الأربع، ونجح في التتويج بلقبي كأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة».

وأوضح الهاشمي أن نتائج المشروع لم تقتصر على الفريق الأول، قائلاً: «نجحنا أيضاً في تقديم عدد من المواهب التي فرضت نفسها بقوة في صفوف المنتخب الوطني الأول، ونتطلع إلى مواصلة العمل وفق هذه الاستراتيجية لصناعة فريق بطولات قادر على تحقيق الطموحات، وإضافة المزيد من الألقاب، خصوصاً على صعيد الدوري».