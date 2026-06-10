الألباني بيسنيك هاسي يقترب من قيادة كلباء في الموسم الجديد

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي كلباء لكرة القدم بات قريباً من التعاقد مع المدرب الألباني، بيسنيك هاسي، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل من دوري المحترفين.

وكشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن معظم التفاصيل التعاقدية، بينما يُتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

ويمتلك هاسي (53 عاماً) سجلاً تدريبياً حافلاً، إذ سبق له الإشراف على تدريب عدد من الأندية المعروفة في أوروبا والمنطقة العربية، أبرزها الأهلي السعودي، وأندرلخت البلجيكي، وأولمبياكوس اليوناني، وليغيا وارسو البولندي، والرائد السعودي، كما يعد من أبرز اللاعبين الألبان السابقين، إذ شغل مركز خط الوسط قبل انتقاله إلى عالم التدريب.

ويأتي التعاقد المرتقب مع بيسنيك هاسي خلفاً للمدرب العراقي، غازي الشمري، الذي تولى قيادة «النمور» خلال القسم الثاني من الموسم الماضي، ونجح في تأمين بقاء الفريق ضمن أندية دوري المحترفين بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، وتندرج خطوة التعاقد مع هاسي ضمن توجه إدارة كلباء للاستفادة من خبراته الفنية الكبيرة، وقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل، وتعزيز حضوره التنافسي في دوري المحترفين.