«الأولمبياد الخاص» يوقّع 21 اتفاقية تعاون خلال الألعاب الإماراتية 2026

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي منصة الشركاء ضمن فعاليات الألعاب الإماراتية 2026 في نسختها الثانية، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، والأندية التخصصية، والمؤسسات التعليمية والصحية، وعدد من الجهات الداعمة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وشهدت المنصة توقيع أكثر من 21 اتفاقية تعاون مع شركاء من مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور المهندس شريف الشامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن هذه الشراكات تمثل التزاماً وطنياً تجاه أصحاب الهمم، وتعكس توجه الدولة نحو مجتمع شامل يتيح الفرص للجميع، مشيراً إلى أن الشركاء يمثلون ركائز أساسية لبناء مستقبل مستدام.

وفي هذا الإطار، جدّدت مجموعة الدار العقارية شراكتها الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، تأكيداً على التزامها بدعم البرامج التي تُعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتطوير مبادرات ذات أثر مستدام. وتعود الشراكة بين الجانبين إلى عام 2019، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن الرياضة حق للجميع.

وبموجب الشراكة الجديدة، تواصل الدار دعم البرامج التشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق رياضات الألعاب الإلكترونية (الفايجيتال) لأول مرة تحت مظلة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يجمع بين المهارات البدنية والألعاب الرقمية، إلى جانب دعم برنامج «هيلث ميسنجر» لتعزيز الصحة المجتمعية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال المنصة تعاوناً مع 10 اتحادات رياضية وطنية، وأندية تخصصية، ومؤسسات تعليمية بارزة، إلى جانب شركاء في مجالات النقل والتأهيل، والرعاية الصحية، والأكاديميات الرياضية، بما يعزز منظومة الدمج الرياضي والمجتمعي.

وأكدت الجهات المشاركة أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعات المختلفة، بهدف دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ مفهوم الرياضة الشاملة في الدولة.