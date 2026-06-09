3 ملايين درهم جوائز بطولة «أبوظبي للجوجيتسو»

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام من التاسع إلى 21 نوفمبر المقبل، مع تخصيص جوائز مالية مجموعها ثلاثة ملايين درهم للفائزين.

وتشمل البطولة برنامجاً متكاملاً، يضم مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، ومنافسات فئات الهواة، والباراجوجيتسو، والناشئين، والأساتذة، وصولاً إلى فئة المحترفين التي تشكل المحطة الأبرز والأكثر ترقباً في ختام الحدث.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، إن فتح باب التسجيل يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستعداد لأهم حدث سنوي في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأضاف أن البطولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مكانة استثنائية جعلت المشاركة فيها هدفاً للرياضيين من مختلف الدول، ليس بسبب قيمة الجوائز فقط، وإنما لما تمثله من معيار حقيقي للمنافسة بين أفضل اللاعبين والأكاديميات في العالم.

وأكد أن تخصيص جوائز بقيمة ثلاثة ملايين درهم ينسجم مع المكانة التي وصلت إليها البطولة، ويعكس، في الوقت ذاته، رؤية الاتحاد القائمة على الاستثمار المستدام في تطوير الرياضة ودعم نموها عالمياً.