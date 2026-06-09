البرتغالي بيريرا يقترب من تدريب البطائح

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي البطائح دخلت في مفاوضات رسمية مع المدرب البرتغالي، برونو بيريرا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي.

كما علمت أن المفاوضات بين الطرفين اقتربت من مراحلها النهائية، في ظل وجود توافق كبير بين إدارة النادي والمدرب البرتغالي بشأن تفاصيل التعاقد، بانتظار استكمال الإجراءات النهائية تمهيداً للإعلان الرسمي.

ويمتلك برونو بيريرا سجلاً مميّزاً في دوري الدرجة الأولى، إذ سبق له تحقيق نجاحات لافتة أسهمت في صعود فريقَي العروبة ودبا إلى دوري المحترفين في مواسم سابقة.

وكان البطائح ودّع دوري المحترفين في نهاية الموسم الماضي، بعد احتلاله المركز الـ13 (قبل الأخير) برصيد 21 نقطة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد ثلاثة مواسم قضاها بين أندية المحترفين.