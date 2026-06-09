«التايكواندو» يُتوّج أبطال كأس الاتحاد.. والشارقة يتصدر فئة الرجال

اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو، لفئات الرجال والسيدات والشباب والآنسات، على صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، حيث أحرز فريق الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول في فئة الرجال بعدما جمع 11 ميدالية (سبع ذهبيات، وثلاث فضيات، وبرونزية)، بينما حل نادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً برصيد ثماني ميداليات، وجاء فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً بست برونزيات، وفي منافسات السيدات تصدر فريق الشارقة الرياضي للمرأة الترتيب برصيد 13 ميدالية (ست ذهبيات، وفضيتان، وخمس برونزيات)، يليه الفجيرة للفنون القتالية برصيد 11 ميدالية، ثم مركز رايز ثالثاً.

كما واصل نادي الفجيرة للفنون القتالية تفوقه في فئة الشباب بحصد 15 ميدالية، بينما جاء فريق الشارقة للألعاب الفردية ثانياً، وحل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاًو وفي فئة الفتيات أحرز الشارقة الرياضي للمرأة المركز الأول أيضاً، متقدماً على الفجيرة للفنون القتالية، بينما جاء فريق «جي دي سبورت» ثالثاً.

وعلى صعيد آخر، تزامن ختام بطولة كأس الاتحاد مع الحفل الختامي للموسم الرياضي 2025-2026، حيث تم الإعلان عن الفائزين بدروع التفوق العام وبقية الجوائز الفردية والجماعية. وتوّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام لفئتي البنين والإناث، بينما أحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأة درع التفوق العام لفئة الإناث، وحصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس درع التفوق العام لفئة البنين، إضافة إلى فوزه بجائزتي الفريق المثالي والمدرب المثالي.