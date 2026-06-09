أمسية «كأس دبي العالمي» تقام 27 مارس المقبل

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، في بيان له، مواعيد «كرنفال سباقات دبي» في موسمه الجديد 2026-2027، الذي يستضيفه مضمار «ميدان»، ويستهل أول سباقاته في السادس من نوفمبر المقبل، ويسدل الستار عليه في 13 مارس 2027، قبل أن تتجه الأنظار إلى أمسية «كأس دبي العالمي» في نسختها الـ31 التي تقام في 27 مارس 2027، ضمن أحد أبرز وأغنى أيام السباقات على الساحة الرياضية الدولية.

وقال النادي، في بيان صحافي، أمس: «يشهد الموسم تنظيم 17 أمسية سباق في مضمار ميدان الشهير، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل، ومقصداً رئيساً للمنافسات الدولية».

وأوضح: «ينطلق موسم (كرنفال سباقات دبي) في السادس من نوفمبر المقبل، ويمتد حتى 12 مارس 2027، قبل أن تتجه الأنظار إلى أمسية كأس دبي العالمي في نسختها الـ31 التي تقام 27 مارس المقبل، والبالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار».

وأضاف: «عقب النجاحات التي حققتها المواسم الأخيرة ستظل جميع أشواط الكرنفال مفتوحة أمام المشاركات الدولية استمراراً لنهج استقطاب نخبة الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، بعد أن شهد الموسم الماضي مشاركة 47 مدرباً دولياً من 10 دول ومناطق سباقات مختلفة، وبلغ عدد الخيول القادمة من خارج الدولة 130 خيلاً، بما يمثل أكثر من 20% من إجمالي المشاركات طوال الموسم، كما توزعت الانتصارات على خمس دول مختلفة، في أعلى عدد من الدول الفائزة في تاريخ كرنفال سباقات دبي الممتد على مدى 22 عاماً، ما يعكس الطابع الدولي المتنامي للمنافسات».

وأشار إلى تضمن الموسم الجديد ثلاث أمسيات رئيسة، تشكل محطات بارزة نحو كأس دبي العالمي، بداية من أمسية «فستيف فرايداي»، المقرر موعدها في 18 ديسمبر 2026، ومن ثم أمسية «فاشن فرايداي» في 22 يناير 2027، وتتبع بأمسية «الإمارات سوبر ساترداي» المقامة برعاية «طيران الإمارات»، في 27 فبراير 2027، في محطة تحضيرية وتقليدية قبل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي، تمنح لمحة مبكرة عن أبرز النجوم المتوقع مشاركتهم في «أمسية كأس دبي العالمي».

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يواصل كرنفال سباقات دبي للخيل وكأس دبي العالمي استقطاب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي في قلب سباقات الخيل الدولية، وقد أثبت النجاح الذي حققته النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي في وقت سابق هذا العام، قوة برنامجنا للسباقات وجاذبيته العالمية، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم خلال موسم سباقات 2026-2027».

وأضاف: «بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل الكرنفال ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية العالمية، ومنصة تجمع مجتمع الخيل الدولي وعشاق السباقات والزوار من مختلف أنحاء العالم».