محمد يوسف بطل «حل مسائل الشطرنج الخاطف» في الفجيرة

تُوِّج اللاعب محمد يوسف آل علي بلقب بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، تحت مظلة الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج (WFCC)، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 13 دولة، إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في الدولة، في حدث نوعي عزز مكانة إمارة الفجيرة كمركز رياضي وثقافي داعم لمختلف مجالات الشطرنج.

وشهدت البطولة منافسات قوية في سرعة التحليل ودقة التفكير، حيث تنافس المشاركون على حل 16 مسألة شطرنجية موزعة على مرحلتين، وفق لوائح الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج، وسط مستويات فنية متميزة عكست التطور المتنامي لهذا النوع التخصصي من اللعبة.

كما حقق اللاعب، عامر سعيد، إنجازاً مميزاً بحصوله على لقب أفضل لاعب تحت 16 عاماً، بعد منافسة قوية مع لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ليؤكد الحضور اللافت للمواهب الإماراتية في مسابقات حل المسائل الشطرنجية. وفي ختام البطولة، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله علي آل بركت، أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البطولة يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها النادي في تنظيم واستضافة الفعاليات الشطرنجية الدولية المتخصصة، مشيراً إلى استمرار النادي في تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى اللاعبين، وتعزز حضور الإمارات وإمارة الفجيرة على الساحة الشطرنجية العالمية.