اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يكرم أصحاب الإنجازات

اختتم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث موسمه الرياضي 2025-2026 بحفل تكريمي أُقيم في فندق هوليداي إنترناشيونال بالشارقة، بحضور رئيسة الاتحاد الدكتورة هدى المطروشي، ونائب رئيس الاتحاد ناصر المعمري، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية، واللاعبين واللاعبات، والأجهزة الفنية والإدارية، والحكام، في أمسية احتفالية جسدت حصاد موسم حافل بالإنجازات والنجاحات.

وشكل الحفل محطة لتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، والاحتفاء بالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والإداريون والحكام، فضلاً عن تكريم المؤسسات الراعية والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في دعم مسيرة الاتحاد وبرامجه التطويرية طوال الموسم.

واستعرض الاتحاد خلال الحفل أبرز المحطات والبطولات والبرامج التي نفذها على مدار الموسم الرياضي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الخماسي الحديث في الدولة، وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئتي الناشئين والشباب، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

كما سلط الحفل الضوء على النجاحات الفنية والتنظيمية التي تحققت خلال الموسم، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، سواء عبر المشاركات الخارجية أو من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية المتخصصة، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية التي استهدفت اللاعبين والحكام والمدربين.

وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بمخرجات الحفل الختامي للموسم، قائلة: «كان هذا الموسم حافلاً بالعمل والعطاء والتحديات، وتمكنا من تحقيق العديد من المكتسبات الفنية والتنظيمية، ومواصلة خطواتنا نحو تطوير رياضة الخماسي الحديث وتعزيز انتشارها واستقطاب المزيد من المواهب الوطنية الواعدة».

وتوجهت المطروشي بالشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما المتواصل، وإلى المؤسسات الداعمة للاتحاد وجميع عناصر اللعبة، قائلة: «لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى لاعبينا ولاعباتنا الذين كانوا سفراء مشرفين للعبة، وإلى المدربين والإداريين والحكام وأولياء الأمور الذين شكلوا منظومة عمل متكاملة كان لها الدور الأكبر في تحقيق ما وصلنا إليه اليوم».

وتابعت: «تكريمنا اليوم لا يقتصر على الإنجازات والنتائج فحسب، بل يمتد ليشمل قيم الالتزام والعمل الجماعي والشراكة الحقيقية التي تمثل أساس النجاح والاستدامة في أي منظومة رياضية. ومع طي صفحة هذا الموسم، نتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وطموح أكبر، خصوصاً مع استضافة كأس آسيا خلال الفترة المقبلة، واضعين نصب أعيننا مواصلة تطوير اللعبة وإعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

وشهد الحفل أجواء احتفالية عكست روح الأسرة الواحدة داخل منظومة الخماسي الحديث الإماراتية، حيث تبادل الحضور التهاني بالنجاحات المحققة خلال الموسم، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها في المواسم المقبلة.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم المتميزين والتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة طوال الموسم، وتأكيد جماعي على مواصلة مسيرة التطوير والنجاح استعداداً لانطلاقة موسم جديد يحمل المزيد من الطموحات والتحديات والإنجازات.