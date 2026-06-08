أحمد الزعابي يستقيل من منصبه نائباً لرئيس شركة كلباء لكرة القدم

تقدم أحمد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي كلباء لكرة القدم، باستقالته من منصبه، منهياً بذلك رحلة إدارية استمرت ثلاثة أعوام. وقال الزعابي لـ "الإمارات اليوم"، أن قراره جاء بناءً على ظروف خاصة، معرباً عن اعتزازه بالفترة التي قضاها ضمن الهيكل الإداري للنادي، وموجهاً شكره وتقديره لكافة منتسبي نادي كلباء، متمنياً للفريق مواصلة تحقيق تطلعات جماهيره، خصوصاً بعد نجاح الفريق بالبقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل 2026-2027.