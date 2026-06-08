حسام حسن: لا أحب الخسارة حتى لو كانت من البرازيل

أعرب مدرب ​منتخب مصر، حسام حسن، عن حزنه على خسارة الفريق 2-1 ‌أمس، من البرازيل، ​في آخر مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، لكنه شدد على أنه راضٍ عن أداء اللاعبين رغم الهزيمة.

وافتتح برونو جيمارايش التسجيل للبرازيل بعد أن استغل خطأ دفاعياً، ليستخلص الكرة ويضعها في الشباك ⁠بهدوء في الدقيقة السابعة، لكن مصر تعادلت سريعاً في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى عبدالرؤوف (زيكو).

وضغطت البرازيل بشراسة في الشوط الثاني، لينجح البديل إندريك في تسجيل ‌هدف الفوز في الدقيقة 52.

وقال حسن في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لا أحب الخسارة، وحزين على الهزيمة ضد البرازيل، ‌رغم أنه واحد من أكبر المنتخبات في العالم».

وأضاف: «واجهنا ‌منتخباً قوياً ومميزاً في المباراة الأخيرة قبل ‌كأس العالم».

وتستهل مصر مشوارها في ‌المجموعة السابعة بكأس العالم بمواجهة بلجيكا، يوم 15 الجاري، قبل أن ​تواجه نيوزيلندا ثم ‌إيران.

وأضاف حسن «مباراة ​بلجيكا الأولى في كأس العالم ⁠صعبة للغاية، والمجموعة قوية ومتشابكة».

كما أشاد بمستوى زيكو، الذي سجل هدفه الثاني مع منتخب مصر في مباراته الثانية مع ​الفريق، ⁠بعد أن ⁠سجل هدف الفوز 1-صفر على روسيا في المباراة الودية الماضية.

وقال «سعيد بأداء زيكو، وأنتظر منه المزيد. أبحث دائماً عن أفضل اللاعبين ⁠لتدعيم المنتخب، ونفتقد إسلام عيسى ومحمد حمدي للإصابة. هناك لاعبون كثيرون مميزون، ولكني أضم اللاعب المناسب للمنتخب والمباريات وفقاً لكل مرحلة».

وشارك القائد محمد صلاح الذي قضى موسمه الأخير مع ليفربول الإنجليزي، في الشوط الثاني ‌بعد تعافيه من الإصابة.

وأضاف مدرب مصر، الذي شارك مع الفريق كلاعب ​في كأس العالم 1990: «خضع صلاح لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم مع المنتخب، وهو جاهز الآن للمباريات».

وتابع «أنا سعيد بالتجارب الأخيرة للمنتخب، بعد الفوز على السعودية وروسيا، والتعادل مع ​إسبانيا».