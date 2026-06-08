خورفكان يجري تغييرات إدارية استعداداً للموسم الجديد

أجرت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عدداً من التغييرات الإدارية ضمن صفوف الفريق الأول، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وأعلنت الشركة التعاقد مع الإداريين، إسماعيل خلف الحوسني وهاني سعيد النقبي، للانضمام إلى الجهاز الإداري، دعماً لمسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، أنهت إدارة النادي مهام الإداريين، علي خليل الحوسني وأنور محمد الحمادي، مع توجيه الشكر والتقدير لهما على الجهود التي بذلاها خلال فترة عملهما مع الفريق الأول في الموسم الماضي، وإسهاماتهما في خدمة النادي.

وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة النادي لإعادة ترتيب الأوراق استعداداً للموسم الجديد، حيث سبق أن تعاقد خورفكان مع المدرب المواطن عبدالمجيد النمر لقيادة الفريق الأول فنياً، خلفاً للمدرب الكرواتي، دامير كرزنار، الذي غادر منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وكان خورفكان قد أنهى مشواره في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، ويسعى من خلال التحضيرات الحالية إلى الظهور بصورة أفضل، وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.