48 هدفاً تضع الإيفواري درون على عرش الهدافين في ملاعب الإمارات

فرض المهاجم الإيفواري. أنجي درون. نفسه كأحد أبرز نجوم كرة القدم في الدولة، خلال الموسم المنصرم 2025-2026، بعدما قدم أرقاماً استثنائية بقميص فورت فيرتوس، جعلته صاحب أعلى معدل تهديفي في جميع مسابقات الاتحاد الرسمية بمختلف درجاتها، متفوقاً على جميع المهاجمين في دوريات المحترفين، والدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وأحرز درون الذي أكمل عامه الـ20، الجمعة الماضية، 48 هدفاً خلال 46 مباراة فقط في مختلف المسابقات الرسمية، مؤكداً مكانته كواحد من أكثر المهاجمين حسماً وفاعلية أمام المرمى، بعدما كان من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في مسابقتي دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة.

وحصد الإيفواري جائزة هداف دوري الدرجة الثالثة برصيد 35 هدفاً، وسجل ثمانية أهداف في دوري الدرجة الثانية، وأحرز ثلاثة أهداف في كأس الاتحاد، ليسهم في الصعود المزدوج لفريق فورت فيرتوس، الذي جاء وصيفاً في دوري الدرجة الثانية وصعد إلى دوري الدرجة الأولى، كما قاد فريق رديف فورت فيرتوس للحصول على المركز الثالث في دوري الدرجة الثالثة، والصعود إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

لابا في المركز الثاني

وجاء مهاجم العين، لابا كودجو، في المركز الثاني على مستوى عدد الأهداف المسجلة في جميع المسابقات المحلية في الموسم المنصرم، بعدما أحرز 31 هدفاً خلال 36 مباراة، بواقع 25 هدفاً في دوري المحترفين، وثلاثة أهداف في كأس رابطة المحترفين، وثلاثة أهداف في كأس رئيس الدولة، ليواصل النجم التوغولي حضوره القوي مع العين، ويؤكد مكانته بين أبرز المهاجمين في الكرة الإماراتية.

وفي المركز الثالث جاء مهاجم الاتحاد، حازم مرسي، بعدما أحرز 25 هدفاً خلال 28 مباراة في دوري الدرجة الثانية، بعدما حقق معدلاً تهديفياً مميزاً جعله من أبرز نجوم المسابقة خلال الموسم.

واحتل مهاجم الفجيرة، ساندر بشير، المركز الرابع في الترتيب بعدما سجل 25 هدفاً، خلال 29 مباراة في منافسات دوري الدرجة الأولى، متساوياً في عدد الأهداف مع حازم مرسي، لكنه حل خلفه بفارق عدد المباريات.

العملاق الهداف

ويحمل المهاجم الإيفواري، أنجي درون، لقب «العملاق الهداف»، نظراً إلى بنيته الجسدية المميزة وطوله الفارع البالغ 198 سنتيمتراً، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية، إلى جانب امتلاكه السرعة والحس التهديفي العالي داخل منطقة الجزاء.

ولم تكن أرقام درون مجرد حصيلة تهديفية مميزة، بل جاءت لتؤكد قيمته الفنية الكبيرة، وقدرته على صناعة الفارق في مختلف المنافسات، حيث لعب دوراً محورياً في النجاحات التي حققها فورت فيرتوس خلال الموسم الأول والاستثنائي للنادي، وتعكس النظرة الفنية الثاقبة للفريق في استقطاب المواهب والاستثمار فيها.

اهتمام الأندية

وأثارت المستويات اللافتة التي قدمها أنجي اهتمام عدد من الأندية خارج الدولة، التي بدأت تتابع اللاعب عن قرب في ظل الأرقام الاستثنائية التي حققها رغم صغر سنه، ما يجعله واحداً من أبرز المواهب الصاعدة المرشحة لمستقبل كبير، خلال السنوات المقبلة. وبين موهبة واعدة، وبنية جسدية مثالية للمهاجم العصري، وغزارة تهديفية نادرة، يواصل أنجي كتابة فصول قصة نجاحه مع فورت فيرتوس، مؤكداً أن ما تحقق هذا الموسم قد يكون مجرد بداية لمسيرة أكثر إشراقاً في المستقبل.

موسم استثنائي

وقال أنجي درون لـ«الإمارات اليوم»، إنه فخور بتأهل فورت فيرتوس إلى دوري الدرجة الأولى، إلى جانب صعود فريق الرديف إلى دوري الدرجة الثانية، موضحاً: «أشعر بسعادة وفخر كبيرين بما حققته خلال موسمي الأول مع فورت فيرتوس، حيث إنه عندما انضممت إلى الفريق كنت أطمح إلى تقديم أفضل ما لدي، ومساعدة زملائي على تحقيق أهداف النادي، ونجحنا في تحقيق موسم استثنائي على المستوى الجماعي والفردي».

وأضاف: «هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي حصلت عليه من إدارة النادي برئاسة يوسف المرزوقي، والجهاز الفني وزملائي اللاعبين، لذلك أتوجه إليهم جميعاً بالشكر والتقدير على الثقة التي منحوني إياها منذ اليوم الأول».

وتابع المهاجم الإيفواري: «فورت فيرتوس أصبح بمثابة عائلة بالنسبة لي، وأنا مؤمن بأن هذا المشروع يمتلك مستقبلاً كبيراً، حيث إن ما حققناه هذا الموسم هو مجرد خطوة أولى، وطموحي أن أواصل التطور وتسجيل مزيد من الأهداف، وأسهم في تحقيق مزيد من النجاحات للنادي».

وختم حديثه قائلاً: «أحلم مع فورت فيرتوس بمواصلة رحلة الصعود والوصول يوماً ما إلى دوري المحترفين، إذ لدينا إدارة طموحة وعمل احترافي ومجموعة مميزة من اللاعبين، وأعتقد أن المستقبل يحمل الكثير لهذا النادي».

أنجي درون:

• أشعر بسعادة وفخر كبيرين بما حققته خلال موسمي الأول مع «فورت فيرتوس».

• هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لولا دعم إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي اللاعبين.

• 46 مباراة خاضها أنجي درون مع فريق فورت فيرتوس في مختلف المسابقات الرسمية.

• 198 سنتيمتراً طول المهاجم أنجي درون، ما يمنحه أفضلية كبيرة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية.

ترتيب الهدافين في ملاعب الإمارات موسم 2025 - 2026

1- أنجي درون (فورت فيرتوس) 48 هدفاً في 46 مباراة.

2- لابا كودجو (العين) 31 هدفاً في 36 مباراة.

3 - حازم مرسي (الاتحاد) 25 هدفاً في 28 مباراة.

4- ساندر بشير (الفجيرة) 25 هدفاً في 29 مباراة.