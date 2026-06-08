سيكوليتش: دعم الجماهير وراء فوز «دبي لكرة السلة» على بارتيزان الصربي

أكد المدير الفني لفريق «دبي لكرة السلة»، المدرب السلوفيني ألكسندر سيكوليتش، أن الدعم الجماهيري الكبير، والطاقة الاستثنائية التي وفرها الحضور الغفير في صالة «كوكا كولا أرينا»، كانا من أبرز عوامل الفوز على بارتيزان بلغراد الصربي بنتيجة (86-81)، والتقدم (2-0) في سلسلة نهائي الدوري الأدرياتيكي، ليصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب تاريخي في مشاركته الأولى بالبطولة.

ونجح «دبي لكرة السلة»، أول من أمس، في تجديد فوزه على ضيفه بارتيزان بلغراد ضمن السلسلة النهائية المكونة من خمس مباريات، بعدما كان قد افتتح السلسلة بانتصار أول بنتيجة (99-93) في الرابع من يونيو الجاري على أرضه وأمام جماهيره.

وبات الفريق بحاجة إلى فوز واحد فقط لحسم اللقب، وذلك خلال المواجهتين المقبلتين المقررتين في العاصمة الصربية بلغراد، يومَي 10 و12 يونيو الجاري، فيما ستقام المباراة الخامسة والحاسمة في دبي يوم 16 يونيو إذا استدعت الحاجة.

وقال سيكوليتش في تصريحات صحافية عقب المباراة: «الطاقة اللامحدودة والدعم الجماهيري الكبير كانا عاملين مهمين في مساعدتنا على تحقيق الفوز».

وأضاف: «أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجماهير التي ملأت مدرجات الصالة، وإلى كل من أسهم في توفير هذا الدعم لنا، ولم نقدم أفضل مستوياتنا في الشوط الأول، خصوصاً مع إهدار عدد من الفرص السهلة، لكن الجماهير واصلت دعمها لنا طوال المباراة».

وتابع: «أجرينا بعض التعديلات الفنية بين الشوطين، وهو ما ساعدنا على تحسين أدائنا في النصف الثاني من اللقاء، وأعتقد أن حماسة الجماهير منحت اللاعبين دفعة كبيرة، وكانت عاملاً مؤثراً في قلب مجريات المباراة لمصلحتنا وحسم الفوز».

وعن دور دكة البدلاء في الانتصار، قال: «ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي كبير، وجميع اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم من أجل الفريق، وهو ما انعكس على أرض الملعب من خلال الانسجام والتفاهم بين عناصر المجموعة، الأمر الذي يساعدنا دائماً على تحقيق النتائج الإيجابية».