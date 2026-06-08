إيلي سابيانو: بيرلو مستمر مع يونايتد.. ولدينا خطة لتجنب «الصاعد الهابط»

أكد رئيس نادي يونايتد، المولدوفي إيلي سابيانو، أن النادي بدأ فعلياً التحضير لخوض أول مواسمه في دوري المحترفين، بعد الإنجاز التاريخي المتمثل في الصعود من دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على مختلف المستويات لضمان ظهور الفريق بصورة تنافسية تواكب طموحات النادي، وعدم الهبوط إلى دوري «الهواة».

وكان يونايتد قد حجز بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، برصيد 58 نقطة، خلف حتا المتوج باللقب، ليحقق إنجازاً تاريخياً بوصفه أول نادٍ خاص يصعد إلى دوري المحترفين.

إضافة فنية

وكشف سابيانو لـ«الإمارات اليوم» أن الأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، سيواصل قيادة الفريق في الموسم المقبل، مؤكداً أن المدرب الإيطالي قدم إضافة فنية كبيرة منذ توليه المهمة، وأن العلاقة بين الطرفين تقوم على رؤية مشتركة، لمواصلة البناء على النجاحات التي تحققت خلال الموسم الماضي.

وأوضح أن الاستعدادات للموسم الجديد انطلقت مبكراً، إذ سيقيم الفريق معسكراً خارجياً في لاتفيا يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، والتحضير بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن النادي كان يخطط منذ فترة طويلة لمرحلة المشاركة في دوري المحترفين، بالتعاون مع الشركاء والداعمين.

أفضل الظروف

وأضاف أن إدارة النادي تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي، لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالموسم الجديد، بما يضمن توفير أفضل الظروف للفريق، مؤكداً أن يونايتد يعتزم مواصلة خوض مبارياته في دبي، مع توفير المنشآت والتجهيزات التي تتوافق مع متطلبات دوري المحترفين.

وشدد سابيانو على أن النجاح في دوري المحترفين لا يرتبط بالجوانب الفنية فقط، بل يتطلب أيضاً بناء قاعدة جماهيرية قوية ومستدامة، مؤكداً أن دبي تمتلك إمكانات كبيرة في هذا الجانب، وأن النادي يعمل على ترسيخ هويته وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المحلي، والعائلات والجماهير الشابة خلال السنوات المقبلة.

ثقة كبيرة

وعن قدرة الفريق على المنافسة مع أندية دوري المحترفين، قال: «النتائج الإيجابية التي حققها يونايتد أمام الشارقة والوحدة، إلى جانب الأداء القوي أمام العين، رغم الخسارة في مسابقة الكأس، منحت اللاعبين والإدارة ثقة كبيرة بقدرتهم على مقارعة الفرق الكبرى، لكنها في الوقت ذاته، أظهرت حجم التحديات التي تنتظرنا في المرحلة المقبلة».

وأكد رئيس نادي يونايتد أن الإدارة أجرت دراسة شاملة للتحديات التي تواجه الأندية الصاعدة من دوري الدرجة الأولى، وفي مقدمتها ظاهرة العودة السريعة إلى الهبوط، مشيراً إلى أن النادي يمتلك رؤية واضحة لتجنب هذا السيناريو، من خلال التخطيط الدقيق والتعاقدات المدروسة، وتحقيق نمو مستدام يضمن الاستقرار على المدى الطويل، وليس مجرد البقاء لموسم واحد في دوري المحترفين.

هدوء بيرلو

وختم سابيانو حديثه قائلاً: «أثبت الفريق شخصيته خلال الموسم الماضي، صحيح أن بعض النتائج في الأمتار الأخيرة من المسابقة كانت مخيبة للآمال، لكنها لم تؤثر في مسيرة الصعود، وتعامل أندريا بيرلو مع تلك المرحلة بهدوء كبير، وحافظ على تركيز اللاعبين، خصوصاً بعد الخسارة أمام حتا، بينما أظهر الفريق ردة فعل قوية على المستويين الذهني والبدني، وهو ما أسهم في مواصلة الطريق نحو تحقيق حلم الصعود».