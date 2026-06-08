130 لاعباً في بطولة «مسائل الشطرنج الخاطف» بالفجيرة

انطلقت بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف، التي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في مقره الجديد، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة، إلى جانب عدد من لاعبي وأندية الشطرنج في الإمارات، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور عبدالله علي آل بركت، وعضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور جاسم هيكل البلوشي، وشهدت المنافسات حل 16 مسألة شطرنجية على مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى 8 مسائل من فئة «Mate in 1» بزمن 120 ثانية لكل مسألة، فيما اشتملت المرحلة الثانية على ثماني مسائل من فئة «Mate in 2» بزمن 180 ثانية لكل مسألة، مع منح 30 ثانية إضافية لتسجيل الحلول.