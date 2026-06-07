«عموري» ينهي موسم السلة بـ 130 ثلاثية ناجحة

أعرب جناح نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني لكرة السلة، عمر العامري، الشهير بـ«عموري السلة»، عن سعادته بالموسم الاستثنائي الذي قدمه، بعدما سجل 130 رمية ثلاثية ناجحة على مدار المسابقات الأربع التي امتد عليها الموسم المنصرم (كأس الاتحاد، الدوري العام، كأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة)، واصفاً إياه بالأفضل في مسيرته الرياضية.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالفخر بالأداء الذي قدمته طوال الموسم المنصرم، وبنجاحي في تسجيل 130 رمية ثلاثية ناجحة، إلى جانب تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الرميات الثلاثية المسجلة في مباراة واحدة، بعدما نجحت في تسجيل 18 رمية ثلاثية في مواجهة الظفرة ضمن الدور ربع النهائي لكأس نائب رئيس الدولة أواخر الشهر الماضي».

وأضاف: «هذا الرقم منحني فرصة كسر رقمي السابق المسجل في أبريل الماضي أمام الوحدة في الدور ربع النهائي لكأس الإمارات، عندما سجلت 14 رمية ثلاثية ناجحة، في معدل استثنائي على مستوى المباراة الواحدة لم ينجح أي لاعب آخر في الوصول إليه هذا الموسم».

وأوضح: «تحقيق نسب مرتفعة في الرميات الثلاثية يتطلب التزاماً كبيراً بالتدريبات، وهو ما حرصت عليه، إلى جانب العمل المستمر على تطوير اللياقة البدنية، لما لها من دور مباشر في رفع مستوى التركيز عند تنفيذ هذه الرميات التي أصبحت عنصراً حاسماً في كرة السلة الحديثة، وأحد مفاتيح تحقيق الفوز، لذلك أعتبر الموسم الحالي الأفضل في مسيرتي».

وتابع: «الأرقام التي حققتها تمنحني شعوراً بالفخر، خصوصاً أنني تمكنت من التفوق على العديد من أبرز مسجلي الرميات الثلاثية من المحترفين الأجانب الذين تضمهم أندية الدوري، وكنت قريباً جداً من إنهاء الموسم في الصدارة، لولا تأخري بفارق خمس رميات فقط عن محترف البطائح الأميركي باتريك تيرينسي».

وأضاف: «سجلت هذا الموسم 456 نقطة، منها 390 نقطة جاءت عبر الرميات الثلاثية، وهي أرقام كان يمكن أن ترتفع أكثر وتمنح اللاعب المواطن إنجازاً غير مسبوق بالتربع على صدارة أكثر اللاعبين نجاحاً في التسجيل من خارج القوس، لولا بعض الظروف الخاصة التي أثرت في تركيزي في عدد من المباريات».

وعن تأثير انتقاله إلى شباب الأهلي في تطوير مستواه، قال العامري: «قضيت سنوات طويلة مع الشارقة وحققت العديد من الإنجازات، خصوصاً تحت قيادة المدرب القدير عبدالحميد إبراهيم، الذي يعود له الفضل في منحي الثقة وتطوير قدراتي في الرميات الثلاثية».

وأضاف: «الانتقال إلى شباب الأهلي الموسم الماضي رفع مستوى التحدي بالنسبة لي، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات كبيرة في التسجيل من خارج القوس، وفي مقدمتهم صانع ألعاب الفريق وهدافه الأميركي ديشوندري واشنطن».

وأكد العامري تطلعه إلى مواصلة التألق في الرميات الثلاثية، ووضع خبراته في خدمة المنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق مهم في التصفيات الآسيوية خلال أغسطس المقبل، قبل العودة مع شباب الأهلي للمشاركة في البطولات الإقليمية المؤهلة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا.

واختتم قائلاً: «أتوجه بالشكر إلى والدي الكابتن خالد العامري، الذي كان له الدور الأكبر في وصولي إلى هذا المستوى، كما أشكر جميع من دعمني داخل نادي شباب الأهلي، وفي مقدمتهم مدير الفريق الكابتن زايد خويدم، وإداري الفريق النجم السابق علي عباس، ومساعد المدرب سعيد عتيق، الذين قدموا لي دعماً كبيراً طوال الموسم».