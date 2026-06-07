«أوف تريل» يحمل آمال «غودولفين» في «ياسودا كينن» الياباني

يحمل الجواد «أوف تريل» آمال فريق «غودولفين» في المنافسة على لقب سباق «ياسودا كينن» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة الميل (1600 متر) عشبي، والذي يقام اليوم على مضمار «طوكيو» الياباني العريق.

ويتطلع الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، ويشرف على تدريبه «كيجي يوشيمورا»، لحصد الانتصار الخامس في مسيرته، والأول له على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويعود «أوف تريل» في سباق «مضمار طوكيو» إلى سباقات الفئة الأولى، بعد أن حل نوفمبر الماضي رابعاً في سباق «مايل شامبيونشيب» في ظهورٍ أول له على صعيد هذه الفئة من السباقات.

وعلق المدرب كيجي يوشيمورا على استعدادات «أوف تريل» لخوض السباق، بقوله في تصريحات صحافية: «أدى (أوف تريل) تمريناً بقيادة الفارس أكيرا سوغاروا، واتبع نمطه التدريبي المعتاد، وجاءت أزمنته متوسطة، في تدريب حرصنا على عدم الضغط عليه كثيراً».

وأضاف: «لم يحقق نتائج بارزة في مشاركته السابقة على مضمار (طوكيو)، بعدما تعذر عليه إظهار قدراته الحقيقية، ونأمل في تحديه الجديد أن يقدم سباقاً أفضل، وأن يجد إيقاعاً جيداً بما يمكنه من إنهاء السباق بقوة».