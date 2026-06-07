«سيراميكا» المصري يتمسك بمدربه علي ماهر

أعلن نادي سيراميكا المصري لكرة القدم استمرار علي ماهر المدير الفني لفريقه في الموسم المقبل، وذلك رداً على تقارير ربطت المدرب بمفاوضات لتولي تدريب فريق بيراميدز.

وذكر سيراميكا في بيان رسمي، أمس، أنه يؤكد على أن علاقته التعاقدية مع علي ماهر، تسير في إطارها المتفق عليه دون أي إخلال من الطرفين، بما يعكس الاحترام الكامل والثقة المتبادلة.

وأضاف: «في هذا الإطار، فإن نادي سيراميكا كليوباترا يشدد على أن استمرار علي ماهر مديراً فنياً أمر غير قابل للنقاش، وأن تجديد التعاقد الذي سبق وأن تم الإعلان عنه، يعكس عمق العلاقة بين الطرفين، وسعيهما لاستمرار المشروع الطموح، لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم المقبل، وتعزيز مكانة النادي بما يليق بتطلعاته في المنافسة خلال الموسم المقبل، على كل الأصعدة، وفي كل البطولات».