10 أندية من دوري المحترفين ممثلة بـ 15 لاعباً في كأس العالم 2026

أظهرت إحصائية رسمية جمعتها «الإمارات اليوم» عقب إعلان القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق الأسبوع الحالي، قفزة لافتة في عدد لاعبي أندية دوري المحترفين المشاركين في البطولة، بعدما ارتفع العدد من لاعب واحد فقط في مونديال قطر 2022 إلى 15 لاعباً في النسخة الحالية، بنسبة نمو بلغت 1400%، يمثلون 10 أندية مختلفة، في مؤشر يعكس تنامي الحضور الدولي للدوري الإماراتي واتساع دائرة تأثيره على مستوى المنتخبات الوطنية المشاركة في الحدث الكروي الأكبر عالمياً.

ويُمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، التي اقتصر فيها تمثيل أندية دوري المحترفين على لاعب واحد فقط، هو الدولي الإيراني أحمد نور الله، الذي كان يرتدي آنذاك قميص شباب الأهلي.

وكان العدد مرشحاً للارتفاع إلى 17 لاعباً، لولا إصابة لاعب الشارقة، الكوري الجنوبي تشو يو-مين، الذي خرج من القائمة النهائية لمنتخب بلاده بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال الفوز الودي على ترينيداد وتوباغو بنتيجة 5-0 السبت الماضي، كما يغيب لاعب العين الكوري الجنوبي بارك يونغ وو عن المشاركة، بعدما أبعدته الإصابة عن الملاعب منذ بداية الموسم.

وكشفت الإحصائية مفارقة لافتة تؤكد أن المشاركة في كأس العالم لا ترتبط دائماً بموقع النادي في جدول الترتيب أو بنتائجه المحلية، إذ نجح أربعة لاعبين في حجز أماكنهم في المونديال رغم هبوط أنديتهم إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم.

ففي البطائح، الذي احتل المركز الـ13، جرى استدعاء ديني بورغيس لتمثيل منتخب الرأس الأخضر، وعزيز جانيف مع منتخب أوزبكستان، فيما شهدت قائمة دبا، الذي أنهى الموسم في المركز الأخير، وجود العراقي مهند علي، وكذلك عبدالله ييف مع منتخب أوزبكستان.

وتصدر العين قائمة الأندية الإماراتية الأكثر تمثيلاً في كأس العالم بثلاثة لاعبين، هم المصري رامي ربيعة، والمغربي سفيان رحيمي، والباراغواياني أليخاندرو كاكو، ليكون «الزعيم» النادي الأكثر حضوراً بين أندية دوري المحترفين في البطولة العالمية.

وجاءت أندية كلباء ودبا والبطائح في المرتبة الثانية من حيث عدد اللاعبين المشاركين بواقع لاعبين لكل نادٍ، بينما مثّل لاعب واحد أندية شباب الأهلي والجزيرة والوحدة والنصر وبني ياس والظفرة.

وتوزع اللاعبون المشاركون في كأس العالم على مجموعة متنوعة من المنتخبات، حيث تصدرت إيران القائمة بخمسة لاعبين من أندية دوري المحترفين، هم سعيد عزت الله من شباب الأهلي، ومحمد قرباني من الوحدة، ومهدي قائدي من النصر، إضافة إلى ثنائي كلباء شهريار موغانلو وسامان قدوس.

كما حضر المنتخب العراقي عبر إبراهيم بايش من الظفرة ومهند علي من دبا، فيما شهدت القائمة مشاركة لاعبين من مصر والمغرب وباراغواي والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان والرأس الأخضر، ما يعكس التنوّع الكبير في الجنسيات والمنتخبات التي يمثلها لاعبو الدوري الإماراتي في الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.