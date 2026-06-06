"دبي للسلة" يجدد الفوز على "بارتيزان".. ويقترب من لقب "الدوري الأدرياتيكي"

قطع فريق دبي لكرة السلة خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة (ABA League) لموسم 2025-2026، عقب نجاحه في تجديد الفوز على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي حامل اللقب بنتيجة (86-81)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة "كوكا كولا أرينا" بدبي، في ثاني مواجهات سلسلة الدور النهائي. وبانتصاره هذا تقدم فريق دبي لكرة السلة في سلسلة النهائي المكونة من خمس مباريات، بنتيجة (2-0)، بعدما حقق الفوز في الرابع من الشهر الجاري على بارتيزان بلغراد الصربي في افتتاح السلسلة بنتيجة (99-93).

وبات فريق دبي لكرة السلة على بعد خطوة واحدة من حصد اللقب، والمرهون بقدرته على تحقيق الفوز في إي من المواجهتين المقبلتين التي تقامان في بلغراد يومي 10 و12 يونيو الجاري، أو الانتظار إذ لزم الأمر للذهاب إلى المباراة الخامسة والفاصلة في سلسلة النهائي، والمقرر موعدٍ لها في 16 من هذا الشهر.

وجاءت المباراة الثانية متقاربة المستوى بين الفريقين، بعد ربع أول انهاه فريق بارتيزان متقدماً بفارق أربع نقاط وبنتيجة (24-20)، قبل أن يتمكن فريق دبي لكرة السلة من معادلة النتيجة مع نهاية الشوط الأول (42-42) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع (22-18).

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل فريق دبي لكرة السلة فرض إيقاعه السريع، لينهي الفترة الثالثة من المباراة متقدماً بفارق النقطتين (68-66) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (26-24)، لتدخل المباراة في دقائقها الـ 10 الأخيرة، التي أكد خلالها فريق دبي لكرة السلة جدارته بالتقدم، بنيل لاعبه الأفضلية مجدداً بنتيجة الربع الرابع بواقع (18-15).

وتصدر الصربي أليكسا افراموفيتش قائمة مسجلي فريق دبي برصيد 16 نقطة، فيما أضاف زميله البوسني دزانان موسى 15 نقطة، ليقود الثنائي الفريق إلى انتصارٍ مهم في سلسلة النهائي، في مباراة هي الأخيرة لفريق دبي على أرضه، قبل التوجه إلى صربيا بطموح انتزاع فوزٍ يمكنهم من الحسم المبكر للقب، دون الحاجة لإكمال سلسلة النهائي.