المغربي بوفود مدرباً للذيد في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل

أعلن نادي الذيد تعاقده مع المدرب المغربي إبراهيم بوفود لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، وذلك في إطار استعدادات النادي المبكرة للمنافسات المقبلة وسعيه إلى تعزيز الاستقرار الفني للفريق.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن الكتبي، وعدد من مسؤولي النادي.

ويأتي التعاقد مع بوفود خلفاً للمدرب الجزائري فؤاد بومضل، الذي انتقل لتدريب فريق العربي. ويتمتع المدرب المغربي بخبرة واسعة في المسابقات الإماراتية، إذ سبق له الإشراف على تدريب أندية عدة، من بينها مسافي ودبا.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن الكتبي، أن التعاقد مع المدرب إبراهيم بوفود يأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير العمل الفني وتهيئة الفريق بالشكل الأمثل للموسم المقبل.

وأشار إلى أن إدارة النادي حريصة على توفير جميع مقومات النجاح التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق تطلعات النادي وجماهيره، معرباً عن ثقته في قدرة المدرب بوفود، بما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية، على بناء فريق قادر على تقديم مستويات مميزة والمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

وتمنى الكتبي التوفيق للمدرب الجديد في مهمته مع «فرسان الذيد»، وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات النادي في المرحلة المقبلة.