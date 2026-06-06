تلفزيون روماني: الأهلي المصري يفكر بالتعاقد مع كوزمين.. والجزيرة الأقرب

قال تلفزيون ديجي سبورت الروماني إن النادي الأهلي المصري يفكر بالتعاقد مع مدرب "الأبيض" السابق أولاريو كوزمين، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجزيرة هو الأقرب للتعاقد مع المدرب.

وأضاف، اليوم السبت، أن كوزمين ضمن قائمة مختصرة تضم إلى جانبه الهولندي مارك فان بوميل، والبرتغالي ميغيل كاردوزو، والمغربيين وليد الركراكي والحسين عموتة.