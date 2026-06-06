المطروشي: موسم «الخماسي الحديث» شهد العديد من المحطات المضيئة

يحتفي الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث مساء يوم غدٍ الأحد بختام الموسم الرياضي 2025-2026، من خلال حفل تكريم يقام بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك تقديرا للجهود التي أسهمت في تحقيق النجاحات والإنجازات خلال الموسم.

ويأتي الحفل في إطار حرص الاتحاد على ترسيخ ثقافة التميز والعطاء، والاعتراف بالدور الكبير الذي لعبه شركاء النجاح في دعم أنشطة وبرامج الاتحاد، إلى جانب الاحتفاء بالأبطال الذين قدموا مستويات متميزة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والخارجية.

ويتضمن برنامج الحفل تكريم الجهات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم إسهام فاعل في تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه التطويرية، فضلاً عن تكريم اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجازات المتميزة، والمدربين والإداريين والحكام الذين أسهموا في إنجاح الموسم الرياضي.

ويشهد الحفل استعراضا لأبرز الإنجازات والبرامج التي نُفذت خلال الموسم، إلى جانب تسليط الضوء على الخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز انتشار رياضة الخماسي الحديث ورفع مستوى التنافسية بين اللاعبين واللاعبات.

وأشارت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، إلى أن الموسم الرياضي 2025-2026 شهد العديد من المحطات المضيئة التي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، بفضل الدعم المتواصل من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين.

وقالت: «نفخر بما تحقق خلال هذا الموسم من إنجازات ومكتسبات فنية وتنظيمية، سواء على مستوى توسيع قاعدة الممارسين أو تطوير البرامج التدريبية وإعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات المختلفة، كما نعتز بالشراكة المثمرة مع المؤسسات الداعمة التي كان لها دور أساسي في نجاح خطط الاتحاد وتحقيق أهدافه».

وأضافت: «نتطلع إلى الموسم المقبل بطموحات أكبر وخطط أكثر شمولاً، بهدف اكتشاف المزيد من المواهب الوطنية وصقل قدراتها، وتعزيز حضور الدولة على الساحة الإقليمية والدولية في رياضة الخماسي الحديث، بما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم التميز الرياضي وصناعة الأبطال».