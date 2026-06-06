10 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقام اليوم منافسات محطة السويد، ثانية المحطات الأوروبية ضمن أجندة النسخة الـ33 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في مضمار غارديت العشبي في استوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد.

وتعد محطة السويد من أبرز سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية، وتشهد مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، إذ يقام لمسافة 1500 متر عشبي، ضمن فئة ليستد، المخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتشهد القمة السويدية لقاء مميزاً يجمع نخبة من الأبطال السابقين والخيول البارزة، يتقدمهم الجواد «فريدي بي» من نسل «تي إم فريد تكساس × فيا هيبوليت»، بطل نسختي 2023 و2024، للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، وبقيادة الفارس لورينزو بوتزولو، إلى جانب الفرس «فريدة بي» من نسل «المرتجز × هانيا دي إيه»، بطلة نسخة 2025، للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وبقيادة الفارس جيرمي مويسان.

كما يبرز في لقاء الأقوياء الجواد «وسمي الخالدية» من نسل «غضنفر الخالدية × شذى الخالدية»، وصيف نسخة العام الماضي، لمزرعة بوليسكا إيه كي إف، بإشراف المدرب جانوز كوزلوسكي وقيادة الفارس بير-أنديرس جرابيرج، إلى جانب «الباسو تي» من نسل «المرتجز × بورتا تي» للمالك والمدرب جيرارد زوتليف وقيادة الفارس كوب فاندربيك، و«نو ريسك نو ريوارد» من نسل «نو ريسك الموري × شادية» للمالك يورجن بولبرو اجيرهولم وكاميلا نيلسون، بإشراف المدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس ماريكا ماسور.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً «كابتشينو» من نسل «نظام × كيسينس» للمالك مين جلوفاست فيرج، بإشراف المدربة ماريا هاجمان-إريكسون وقيادة الفارسة آنا بيلروث، و«توم جاكبر» من نسل «الجاكبر × منادي» للمالك والمدرب تيريس كومبيير وقيادة الفارس أولينا أوجرين، و«فاير أون ذا تراك» من نسل «رماس الخالدية × فري سبيريت» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان-إريكسون وقيادة الفارسة أنجيلا تونمار، و«مالاكا» من نسل «مستر جينو × ساجرادا» للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس دايفرسوم دي باروس، و«الزاركا دي إيه» من نسل «إيه إف البحر × شيفا دي إيه» للمالك والمدرب يوهان فريستربين وقيادة الفارس بيير بازير.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، مطر سهيل اليبهوني الظاهري: «تمثل محطة السويد إحدى المحطات المهمة في رحلة الكأس الغالية بالمضامير الأوروبية لما تحمله من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي، ولما تعكسه من حضور متنامٍ للسلسلة في دعم السباقات النوعية، وترسيخ مكانة الخيل العربي في المحافل الدولية، ترجمة لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً بدعم مسيرة الخيل العربي ورفعة شأنه عالمياً».

وأضاف: «نفخر بمواصلة رسالة الكأس الغالية في مختلف دول العالم، باعتبارها رسالة إماراتية سامية تعرّف بإرثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة في دعم الخيل العربي، كما نشيد بالمشاركة المميزة في سباق السويد، حيث تجتمع نخبة المرابط والملاك والمربين في منافسة قوية تعكس مكانة الحدث وقيمته المتنامية في القارة الأوروبية».

واختتم بقوله: «إن إقامة السباق في مضمار غارديت العشبي باستوكهولم، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، تجسد التنوع الجغرافي في خطط دعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتمنح المحطة بعداً جماهيرياً وإعلامياً مهماً، بما يواكب مكانة دولة الإمارات، ودورها الريادي في صون إرث الخيل العربي وتعزيز حضوره في أكبر المضامير العالمية».