جولة مينا للغولف تطلق التصفيات التأهيلية الأميركية

أعلنت جولة مينا للغولف، أمس، عن إطلاق أول تصفيات تأهيلية أميركية في تاريخها، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في ملعب «سلامر أند سكواير» الشهير في قرية الغولف العالمية في فلوريدا، وذلك في خطوة بارزة للمبادرة الإماراتية الرائدة في التوسع العالمي للجولة، وإشارة واضحة إلى نية الجولة العودة بقوة أكبر من أي وقت مضى في الموسم المقبل 2027/2026.

تُمثل هذه الخطوة أهم تطور دولي في تاريخ جولة مينا للغولف، التي تتخذ من الإمارات مقراً رئيساً لها، وتُعد الجولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعترف بها من قبل التصنيف العالمي للغولف.

وعلى الرغم من التحديات الإقليمية التي أدت إلى تقليص موسم 2025/2026، استغلت الجولة هذه الفترة لتسريع خططها التوسعية، حيث مهّدت التصفيات التأهيلية الأميركية (مدرسة التصفيات) الطريق لإقامة عدد محتمل من البطولات في الولايات المتحدة في المواسم المقبلة، ما يضع المنطقة، واللاعبين الأعضاء فيها، بقوة على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة بقيادة مجلس الإدارة الذي يضم رئيس ومفوض الجولة كيث ووترز، ورئيس اتحاد الإمارات للغولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف اللواء عبدالله الهاشمي، والمستثمرة الرئيسة دونا بينتون.

وقال كيث ووترز، في بيان صحافي: «لقد اختبرت الأشهر القليلة الماضية جميع المشاركين في هذه الجولة، لكنها أكدت أيضاً قدرات جولة مينا للغولف التي تعود بشكل أكبر وأكثر جرأة وطموحاً من أي وقت مضى في تاريخنا. إن إقامة التصفيات التأهيلية الأميركية في موقع بمكانة قرية الغولف العالمية خير دليل على تميز هذه الجولة، فهي تضع منطقتنا على الساحة العالمية، وتفتح أبوابها أمام مجموعة جديدة كلياً من المواهب، وتُمهد الطريق لجولة أميركية لاحقة من فعاليات جولة مينا للغولف. إنها حقاً لحظة مثيرة لرياضة الغولف في منطقتنا».

وقال الشريك المؤسس لشركة «جي إس إم» الأميركية للترويج بريندون ويليامز: «نحن متحمسون للغاية لهذه التصفيات التأهيلية، ونؤمن إيماناً راسخاً بأنها ستحقق نجاحاً باهراً».