دوسكي: لم يتوقع أحد أن يظهر منتخب العراق بهذه الصورة

قال نجم المنتخب العراقي ميرخاس دوسكي، بعد التعادل مع المنتخب الإسباني 1-1، مساء أول من أمس، في مباراة ودية مثيرة، إنه لم يكن يتوقع أحد أن يظهر المنتخب العراقي بهذه الصورة.

وسجل دوسكي هدف التعادل للمنتخب العراقي في المباراة التي منحت الجماهير العراقية الثقة العالية قبل دخول المونديال رسمياً. وأوضح دوسكي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «إن منتخب العراق قدم مستوى فنياً مميزاً أمام إسبانيا.. لعبنا بشكل منظم، وبأداء جماعي، وواجهنا أفضل منتخب في العالم، وقدمنا مستويات طيبة». وتابع: «أثبتنا للجميع أننا جاهزون لمواجهة أي منتخب في العالم، وأنا فخور بما قدمناه كفريق، وبأداء اللاعبين أمام إسبانيا، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى في كأس العالم».

وعن مواجهة فرنسا في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم، أكد دوسكي أن «المنتخب العراقي جاهز تماماً لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك».

ويستعد المنتخب العراقي، بقيادة مدربه الأسترالي الفذ غراهام أرنولد، للمشاركة الثانية في تاريخ «أسود الرافدين» بكأس العالم حين يخوض نهائيات 2026 التي تنطلق الخميس المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.