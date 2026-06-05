«نايتسبريدج» أمل «غودولفين» في «متروبوليتان هانديكاب»

يحمل الجواد «نايتسبريدج» آمال فريق «غودولفين» للفوز بلقب سباق «متروبوليتان هانديكاب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر رملي، ويجري اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

ويطمح «نايتسبريدج» بإشراف المدرب بيل موت، في مشاركته الـ10 بعالم السباقات، إلى تحقيق الانتصار السابع في مسيرته، والأول له على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، سبق له الشهر الماضي خوض تجربته الأولى على صعيد سباقات «جروب1»، بحلوله سادساً في سباق «تشرشل داونز ستيكس».

وعلّق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» بأميركا، مايكل باناهان، على استعدادات «نايتسبريدج»، بقوله في تصريحات صحافية: «يدخل (نايتسبريدج) سباق مضمار (ساراتوغا) آملاً في استعادة مستواه»، مضيفاً: «عاد الجواد من مشاركته الأخيرة في (تشرشل داونز) بحالة جيدة، وخاض أخيراً تدريبات وتمارين سريعة جداً، ونأمل أن يتمكن من إظهار قدراته في سباقه الجديد».