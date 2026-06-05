عبد المجيد النمر يعود لقيادة خورفكان في الموسم المقبل خلفاً لكرزنار

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع المدرب عبد المجيد النمر، لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين. ويأتي اختيار النمر خلفاً للمدرب السابق دامير كرزنار، الذي فضّل عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

وجاءت عودة النمر لقيادة "النسور" مدفوعة بالنجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال فترة ولايته الأولى في موسم 2024-2025، والتي قدّم فيها خورفكان عروضاً مميزة وأحد أفضل مواسمه في تاريخ مشاركاته بمنافسات المحترفين، مما ساهم في تثبيت أقدام الفريق بالمسابقة.

من جانبها، أعربت إدارة نادي خورفكان عن ثقتها الكاملة في القدرات الفنية والخبرة الطويلة التي يمتلكها النمر لتحقيق تطلعات الجماهير في المرحلة المقبلة. كما توجهت الإدارة بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي الشارقة، مثمنة تعاونها الكبير وتسهيلها إجراءات انتقال المدرب لبدء مهمته الجديدة مع انطلاقة الموسم.