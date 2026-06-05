حتا تحتفل بدرع الدرجة الأولى الإماراتي.. والعودة إلى دوري المحترفين

احتفلت مدينة حتا، اليوم الجمعة، بتتويج الفريق بدرع دوري الدرجة الأولى وصعوده إلى دوري المحترفين للمرة الرابعة في تاريخ النادي، وذلك خلال احتفالية جماهيرية كبيرة نظمتها إدارة النادي وشهدت مشاركة أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب حشود غفيرة من جماهير الفريق.

وانطلقت مسيرة الاحتفال من مقر النادي، حيث جابت شوارع مدينة حتا حاملةً درع البطولة وأعلام النادي، وسط أجواء مفعمة بالفرح والأهازيج والأغاني التي رددتها الجماهير احتفاءً بهذا الإنجاز.

وعاشت مدينة حتا أجواءً استثنائية عكست حجم السعادة بعودة الفريق إلى دوري المحترفين، إذ شهدت الاحتفالات مشاركة مجتمعية واسعة من أبناء المدينة الذين حرصوا على التواجد ومشاركة اللاعبين والجهازين الإداري والفني فرحة التتويج، في مشهد جسّد عمق العلاقة والترابط الكبير بين النادي ومجتمعه المحلي.

ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة نادي حتا، الذي نجح في استعادة مكانه بين أندية دوري المحترفين بعد موسم مميز تُوّج خلاله بلقب دوري الدرجة الأولى، ليمنح جماهيره فرحة جديدة ويؤكد طموحه في مواصلة الحضور والمنافسة على أعلى المستويات.

وكان فريق حتا قد أنهى الموسم متصدراً جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على فريق يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي جمع 58 نقطة.