"الوصلاوي" ميلوش يخلف يوكانوفيتش في النصر

أعلن نادي النصر اليوم الجمعة عن تعاقده مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش (43 عاماً) لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، خلفاً لمواطنه سلافيسا يوكانوفيتش، في خطوة تهدف إلى تعزيز طموحات الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية.

ويملك ميلوييفيتش سجلاً مميزاً في الكرة الإماراتية، بعدما قاد الوصل لمدة موسمين وحقق معه أبرز إنجازاته المحلية، إذ توج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في موسم 2023-2024، محققاً ثنائية تاريخية أعادت الفريق إلى منصات التتويج بعد سنوات من الانتظار. كما نجح في بناء فريق قوي قدم مستويات لافتة على مدار الموسم.

وبعد نهاية تجربته مع الوصل، انتقل المدرب الصربي إلى الشارقة بعقد يمتد لموسمين، إلا أن تجربته لم تستمر طويلاً، حيث قاد الفريق في 15 مباراة فقط قبل رحيله بسبب تراجع النتائج، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 8 هزائم.

ويعوّل النصر على الخبرة الكبيرة التي اكتسبها ميلوييفيتش في دوري المحترفين، خصوصاً بعد نجاحه اللافت مع الوصل ومعرفته بطبيعة المنافسة المحلية واللاعبين، أملاً في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد واستعادة مكانته بين الفرق المتقدمة في البطولة.