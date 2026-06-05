اتحاد الكرة يمنح التراخيص المحلية لـ 15 نادياً في الدرجة الأولى

اعتمدت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة منح التراخيص المحلية لـ15 نادياً من أندية دوري الدرجة الأولى للموسم 2026-2027، وذلك بعد استكمال مراجعة الملفات والوثائق المرفوعة عبر نظام التراخيص المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعلنت اللجنة في بيان صحافي: «بعد دراسة المستندات المقدمة والتأكد من استيفائها المتطلبات المنصوص عليها في لائحة التراخيص المحلية، تم منح الترخيص لأندية: حتا والعروبة والإمارات والفجيرة، ودبا الحصن والعربي ويونايتد، والحمرية والذيد ومصفوت، والجزيرة الحمراء و(غلف يونايتد) و(سيتي إف سي) ومجد والاتفاق».

وأضاف البيان: «جاء قرار الاعتماد بعد استيفاء الأندية المعايير الستة المعتمدة ضمن نظام التراخيص المحلية، والتي تشمل الجوانب الرياضية والإدارية والقانونية والمالية والبنية التحتية، إلى جانب معايير الحوكمة والاستدامة المؤسسية».

وتُصنف التراخيص الممنوحة لأندية الدرجة الأولى ضمن ثلاث فئات هي: الذهبية والفضية والبرونزية، وفقاً لمستوى استيفاء كل نادٍ المعايير والمتطلبات المحددة، ويعد نظام التراخيص أحد أهم الأدوات التي يعتمدها اتحاد الكرة لتطوير منظومة العمل في الأندية، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية، من خلال ترسيخ معايير الجودة والالتزام المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة الإدارية والفنية.