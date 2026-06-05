يحيى نادر ثاني صفقات الوصل للموسم المقبل

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط الدولي، يحيى نادر، في صفقة انتقال حر قادماً من العين، ليصبح ثاني صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، وذكرت شركة الكرة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع يحيى نادر لينضم إلى صفوف «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل، دون الكشف عن مدة العقد المبرم بين الطرفين، ويأتي التعاقد مع يحيى نادر في إطار تحركات الوصل لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يمتلك اللاعب خبرات كبيرة، إلى جانب حضوره الدولي مع منتخب الإمارات.

ويعد يحيى نادر ثاني صفقات الوصل خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أعلنت شركة الكرة في وقت سابق، التعاقد مع اللاعب ليوناردو سباداسيو، ضمن خطة النادي لتعزيز تشكيلته والمنافسة بقوة على مختلف البطولات في الموسم المقبل.