لابا.. الهدف الأول في مشروع «كوزمين الجزيرة»

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، المرشح لتولي القيادة الفنية لفريق الجزيرة، خلال الموسم المقبل، وضع مهاجم العين وهدّافه التاريخي، التوغولي لابا كودجو، ضمن قائمة الأسماء التي يرغب في الاستفادة من خدماتها، في حال إتمام تعاقده الرسمي مع «فخر أبوظبي»، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع «الزعيم»، في نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر خاص لـ«الإمارات اليوم»، إن كوزمين يرى في لابا أحد الخيارات الهجومية القادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، مستفيداً من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في ملاعب كرة القدم الإماراتية، وسجله التهديفي المميّز منذ انضمامه إلى العين.

وتُعدّ هذه المرة الثانية التي يُبدي فيها المدرب الروماني اهتماماً بالتعاقد مع لابا كودجو، بعدما سبق له طلب التعاقد مع المهاجم التوغولي خلال فترة قيادته لفريق الشارقة، غير أن الصفقة لم ترَ النور آنذاك، ليستمر اللاعب مع العين ويواصل كتابة اسمه في تاريخ النادي.

ويعيش لابا واحدة من أهم المحطات في مسيرته مع «الزعيم»، بعدما دخل الأشهر الأخيرة من عقده الحالي من دون الإعلان رسمياً عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد، ما يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات المتعلقة بمستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان لابا تلقى عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أحدهما من الدوري الصيني، والآخر من أحد الأندية التركية، إلا أنه فضّل الاستمرار مع «الزعيم».

ويُعدّ المهاجم التوغولي أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين مروا على دوري المحترفين خلال السنوات الأخيرة، إذ نجح في ترسيخ مكانته كأحد أهم الهدّافين في تاريخ المسابقة، كما أصبح الهدّاف التاريخي لنادي العين بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي حققها بقميص الفريق البنفسجي.

وأسهم لابا بصورة مباشرة في تتويج العين بألقاب محلية وقارية عدة، وكان أحد العناصر الأساسية في مشوار الفريق نحو لقب دوري أبطال آسيا 2024، إلى جانب دوره البارز في الموسم الماضي الذي شهد تتويج «الزعيم» بثنائية دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة.

وكان المدير الرياضي لنادي العين، رودريغو مينديز، قال عقب نهائي كأس رئيس الدولة: «إن استمرار هدّاف الفريق لابا كودجو يعتمد على المحادثات الجارية حالياً مع الإدارة».