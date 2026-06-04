64 أمسية في الموسم الجديد لسباقات الخيل في الإمارات.. والانطلاقة 22 أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة للموسم الجديد 2026-2027، ويستهل في 22 أكتوبر المقبل من "مضمار أبوظبي" للسباق، في موسمٍ يعكس الطموح المتواصل لدولة الإمارات، في ترسيخ مكانتها كإحدة أبرز الوجهات العالمية لسباقات الخيل.

وتشمل روزنامة الموسم 64 يوم سباقٍ موزعة على خمسة مضامير مختلفة في أنحاء الدولة، بواقع 17 يوم سباق في مضمار ميدان، و16 يوم سباق في مضمار أبوظبي للسباق، و14 يوم سباق في مضمار العين للسباق، و11 يوم سباق في مضمار جبل علي، و6 أيام سباقات في مضمار الشارقة لونجين للسباق.

ويظلّ مضمار ميدان درة سباقات الخيل الإماراتية، حيث يحتضن ختام الموسم مع كأس دبي العالمي يوم 27 مارس 2027، البالغ جوائزه 12 مليون دولار، ويعد الشوط التاسع والرئيس في "أمسية كأس دبي العالمي".

ويحتضن مضمار أبوظبي للسباق، 12 ديسمبر المقبل، كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بجائزة مالية قدرها 8 ملايين درهم، ويعد من أهم سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

كما يحتضن المضمار في السابع من فبراير 2027 كأس "أبوظبي الذهبي" المخصص للخيول المهجنة الاصيلة، والبالغ جوائزه مليون دولار.

ويشهد مضمار الشارقة لونجين للسباق، مجدداً سلسلة من السباقات الرئيسية، أبرزها كأس حاكم الشارقة، وكأس دول مجلس التعاون الخليجي، وكأس ولي عهد الشارقة، وكأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يمثل الجولة الافتتاحية لسلسلة الإمارات للسرعة.

ويواصل مضمار العين استضافة سباقات التحمل من خلال سلسلة "الماراثون" المكوّنة من ثلاث مراحل، إلى جانب سباق العين للميل، فيما يحافظ مضمار جبل علي على تقاليده العريقة في تقديم السباقات التنافسية من خلال أبرز سباقاته، عبر كل من "جبل علي للميل" و"جبل علي سبرينت" و"جبل علي ستيكس" التي تعد من أبرز محطات الموسم.