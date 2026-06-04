راشد بن حمدان يكافئ شركة النصر للألعاب الرياضية بخمسة ملايين درهم

كافأ الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، شركة النصر للألعاب الرياضية بمبلغ خمسة ملايين درهم، تقديراً لما حققته فرق الألعاب الجماعية وأبطال الألعاب الفردية من إنجازات خلال الموسم الحالي، في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بدعم المنظومة الرياضية وتحفيز عناصرها على مواصلة التميز.

وتأتي هذه المكافأة في إطار تقدير الجهود المبذولة داخل النادي على مستوى مختلف الألعاب، حيث شهد الموسم الحالي تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات لافتة رفعت من قيمة الأداء العام، كما تعكس هذه المبادرة حرص إدارة النادي على تعزيز ثقافة الإنجاز ودعم اللاعبين والأجهزة الفنية لمواصلة التطور في الاستحقاقات المقبلة.